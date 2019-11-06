На Украине заблокированы 86 российских телеканалов, заявил Лавров

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, а также фильмы и книги на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров

"На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уж о запрете сотен книг и фильмов на русском языке", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.