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РИА Новости
Медиавойны

На Украине заблокированы 86 российских телеканалов, заявил Лавров

12:21 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, а также фильмы и книги на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"На Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, не говоря уж о запрете сотен книг и фильмов на русском языке", - сказал Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
11:57РИА Новости
Лавров: Россия выдвинет проект решения о свободном доступе к информации
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.
490080
Обсудить 6
МедиавойныСитуация на УкраинеСергей ЛавровМИД РФРоссияУкраина
Популярные комментарии
Ой.......
6 ноября, 12:24
Арсений Понфиленко
5120000
Все есть. А с каких это пор Соловьев и Скабеева на укроканалах?
6 ноября, 12:54
Евгений Д
0120000
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