Путин проведет встречу с Токаевым на форуме в Омске

"Седьмого ноября в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев... Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тема Форума – "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества". Среди участников мероприятия руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.

Кроме того, в рамках Форума проводятся выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", заседание российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый Форум молодежных лидеров. Будут подписаны межправительственные, региональные и коммерческие документы.