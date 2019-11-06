Путин проведет встречу с Токаевым на форуме в Омске

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на форуме в Омске, они обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.
"Седьмого ноября в Омске состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев... Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тема Форума – "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества". Среди участников мероприятия руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов РФ и областей Казахстана, а также представители деловых кругов обеих стран.
Кроме того, в рамках Форума проводятся выставка "Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана", заседание российско-казахстанского делового совета на тему "Современные аспекты экономической кооперации", а также первый Форум молодежных лидеров. Будут подписаны межправительственные, региональные и коммерческие документы.