ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ будет усиливать надзор над киберустойчивостью банков, стимулировать их тщательно подходить к вопросам кибербезопасности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Мы прекрасно понимаем, что обратная сторона развития технологий - это киберриски. В последние месяцы на слуху утечки данных из банков, и нас это тоже, конечно, очень беспокоит", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "наш центр предупреждений киберугроз - он специально создан, называется Финцерт - он анализирует данные об атаках, оповещает другие банки, дает рекомендации, но, конечно, этого не достаточно и банки не должны расслабляться и ждать от Финцерта информации, инструкции как действовать - они сами должны усиливать защиту".

"Мы хотим, чтобы банки понимали, что киберустойчивость - это не просто поставить на компьютер антивирусную программу, нужно писать требования киберустойчивости ко всем бизнес-процессам. Именно это критически важно для следующего динамичного развития технологий", - считает глава ЦБ.