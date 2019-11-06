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РИА Новости

ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков

12:13 06.11.2019 (обновлено: 12:55 06.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ будет усиливать надзор над киберустойчивостью банков, стимулировать их тщательно подходить к вопросам кибербезопасности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Мы прекрасно понимаем, что обратная сторона развития технологий - это киберриски. В последние месяцы на слуху утечки данных из банков, и нас это тоже, конечно, очень беспокоит", - сказала Набиуллина.
По ее словам, "наш центр предупреждений киберугроз - он специально создан, называется Финцерт - он анализирует данные об атаках, оповещает другие банки, дает рекомендации, но, конечно, этого не достаточно и банки не должны расслабляться и ждать от Финцерта информации, инструкции как действовать - они сами должны усиливать защиту".
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"Мы хотим, чтобы банки понимали, что киберустойчивость - это не просто поставить на компьютер антивирусную программу, нужно писать требования киберустойчивости ко всем бизнес-процессам. Именно это критически важно для следующего динамичного развития технологий", - считает глава ЦБ.
"С начала года мы завершили 109 проверок финансовых организаций на предмет киберустойчивости, выявили более 730 нарушений, и практически 80% из этих нарушений так или иначе связаны с недостаточной защитой информации внутри банка. Будем здесь и дальше усиливать надзор, стимулировать банки тщательно подходить к вопросам кибербезопасности", - добавила Набиуллина.
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