Зюганов сравнил идею о перезахоронении Ленина с плевком в душу

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение перезахоронить лидера партии большевиков Владимира Ленина, сравнив такую идею с плевком в душу накануне праздника Великого Октября.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина. Как пишет депутат в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.

Открывая выставку в Госдуме, посвящённую великим советским полководцам, лидер коммунистов заявил о своей обязанности ответить тем, кто накануне праздника великой Октябрьской революции выступает с предложением "раскапывать светлую могилу красного некрополя".

"Никому это не позволено, это решение принято съездом, высшими органами и одобрено всем советским народом", - подчеркнул Зюганов.

Парламентарий подчеркнул, что в обществе должно прийти понимание того, что нельзя прикрывать этот мавзолей, "который олицетворяет великую советскую эпоху, когда мы были самые сильные, самые смелые, самые умные, самые победные, самые космические", "всякими фанерками".

"Готовясь к 75-ой годовщине, мы должны помнить, что, лишь следуя заветам великих полководцев, великих командиров, наших талантливых учителей и специалистов, мы способны сегодня преодолевать те трудности, которые возникли перед нашей страной", - добавил Зюганов.