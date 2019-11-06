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РИА Новости

Зюганов сравнил идею о перезахоронении Ленина с плевком в душу

12:11 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал предложение перезахоронить лидера партии большевиков Владимира Ленина, сравнив такую идею с плевком в душу накануне праздника Великого Октября.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Зюганову начать совместную работу над законопроектом о церемонии захоронения тела Владимира Ленина. Как пишет депутат в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости), многие сторонники КПРФ выступают за захоронение Ленина.
Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади после ремонта.
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"Вставай!" Москвич пытался облить маслом Мавзолей Ленина, пишут СМИ
Открывая выставку в Госдуме, посвящённую великим советским полководцам, лидер коммунистов заявил о своей обязанности ответить тем, кто накануне праздника великой Октябрьской революции выступает с предложением "раскапывать светлую могилу красного некрополя".
"Никому это не позволено, это решение принято съездом, высшими органами и одобрено всем советским народом", - подчеркнул Зюганов.
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Парламентарий подчеркнул, что в обществе должно прийти понимание того, что нельзя прикрывать этот мавзолей, "который олицетворяет великую советскую эпоху, когда мы были самые сильные, самые смелые, самые умные, самые победные, самые космические", "всякими фанерками".
"Готовясь к 75-ой годовщине, мы должны помнить, что, лишь следуя заветам великих полководцев, великих командиров, наших талантливых учителей и специалистов, мы способны сегодня преодолевать те трудности, которые возникли перед нашей страной", - добавил Зюганов.
Позднее комментируя журналистам предложение о захоронении, Зюганов назвал идею "гробокопательством", сравнив подобные инициативы накануне праздника с плевком в душу. -0-
Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
31 октября 2018, 07:00Радио Sputnik
"Свято место". Как убирали Сталина от ЛенинаXXII съезд КПСС был поистине эпохальным! Хрущев провозгласил на нем задачу построения коммунизма к 1980 году. А еще на съезде было признано "нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом Сталина".
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Виталий МилоновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановМоскваОбщество
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