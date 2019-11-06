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РИА Новости

Лавров: Россия выдвинет проект решения о свободном доступе к информации

11:57 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия намерена выдвинуть проект решения об обеспечении свободного доступа граждан к информации на СМИД ОБСЕ в Братиславе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что год назад на заседании СМИД ОБСЕ в Милане удалось принять решение по российской инициативе о безопасности журналистов, первый за четверть века документ по медийной проблематике.
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"Через месяц в Братиславе состоится очередное заседание СМИД ОБСЕ. В развитие миланского успеха мы имеем в виду выдвинуть проект решения об обеспечении свободного доступа граждан к информации. В нем предложим переподтвердить имеющиеся обязательства государств-участников организации, которые активно и дружно принимались по инициативе западных коллег на мероприятиях ОБСЕ в 90-е годы прошлого века", - заявил министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
"Необходимость четкого, без оговорок, переподтверждения обязательств очевидна, поскольку в последнее время о них старательно забывают именно те, кто инициировал их принятие в 90-е годы прошлого века, то есть в период, когда после распада Советского Союза было объявлено о конце истории", - сказал он.
Как подчеркнул министр, РФ "считает важным начать диалог с целью выработки консенсуса о том, как отличить качественную журналистику от пропаганды".
"В качестве первого шага можно было бы организовать в рамках ОБСЕ круглый стол с участием профессиональных сообществ стран-участниц. Рассчитываю, что последует конструктивный отклик", - добавил он.
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