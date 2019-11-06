Лавров: Россия выдвинет проект решения о свободном доступе к информации

Лавров напомнил, что год назад на заседании СМИД ОБСЕ в Милане удалось принять решение по российской инициативе о безопасности журналистов, первый за четверть века документ по медийной проблематике.

"Через месяц в Братиславе состоится очередное заседание СМИД ОБСЕ. В развитие миланского успеха мы имеем в виду выдвинуть проект решения об обеспечении свободного доступа граждан к информации. В нем предложим переподтвердить имеющиеся обязательства государств-участников организации, которые активно и дружно принимались по инициативе западных коллег на мероприятиях ОБСЕ в 90-е годы прошлого века", - заявил министр, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".