Франция и Китай подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату

В совместном заявлении, обнародованном после переговоров в Пекине, лидеры подтвердили "их твердую поддержку Парижскому соглашению, которое они считают необратимым процессом и компасом для решительных мер по климату".

Парижское соглашение подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали.