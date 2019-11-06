В СНГ готовы помочь ОДКБ в укреплении таджикско-афганской границы

"Совместно с ОДКБ мы готовы оказать посильную помощь в организации этой работы (по укреплению таджикско-афганской границы - ред.). Сейчас, материалы по линии ОДКБ уже разосланы. А мы готовы подключиться, оказать всяческую помощь", - сказал Манилов, комментируя ситуацию на границах стран СНГ с Афганистаном.

Представитель совета сообщил, что вопрос помощи пограничникам Таджикистана по укреплению границы с Афганистаном обсуждался на очередном заседании СКПВ СНГ в Минске в октябре. "Проект программы укрепления границы Таджикистана и Афганистана разослан был во все государства-участники ОДКБ и СКПВ. Надеюсь, что в ближайшее время приступим уже к практической работе", - добавил Манилов.