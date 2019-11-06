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РИА Новости

В СНГ готовы помочь ОДКБ в укреплении таджикско-афганской границы

11:36 06.11.2019 (обновлено: 11:37 06.11.2019)
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© Фото : МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
© Фото : МВД Таджикистана
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 ноя - РИА Новости. Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ готов оказать поддержку ОДКБ в укреплении таджикско-афганской границы, сообщил журналистам в среду председатель Координационной службы СКПВ генерал-полковник Александр Манилов.
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Манилов возглавил делегацию СКПВ на седьмой научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которая открылась в среду в Ташкенте.
"Совместно с ОДКБ мы готовы оказать посильную помощь в организации этой работы (по укреплению таджикско-афганской границы - ред.). Сейчас, материалы по линии ОДКБ уже разосланы. А мы готовы подключиться, оказать всяческую помощь", - сказал Манилов, комментируя ситуацию на границах стран СНГ с Афганистаном.
Представитель совета сообщил, что вопрос помощи пограничникам Таджикистана по укреплению границы с Афганистаном обсуждался на очередном заседании СКПВ СНГ в Минске в октябре. "Проект программы укрепления границы Таджикистана и Афганистана разослан был во все государства-участники ОДКБ и СКПВ. Надеюсь, что в ближайшее время приступим уже к практической работе", - добавил Манилов.
Совет Коллективной безопасности ОДКБ в сентябре 2013 года принял решение об оказании помощи Таджикистану по укреплению таджикско-афганской границы.
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