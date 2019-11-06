В ЦБ видят потенциал для роста пенсионных накоплений

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России видит потенциал для роста пенсионных накоплений в стране, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Мы видим потенциал для роста рынка пенсионных накоплений", - сказала она.
Она уточнила, что ЦБ провел большую работу в сфере негосударственных пенсионных фондов.
"Мы провели большую работу по повышению устойчивости негосударственных пенсионных фондов. Завершили их акционирование, ужесточили требования по качеству активов, по корпоративному управлению, по вознаграждению менеджмента, введено гарантирование пенсионных накоплений", - объяснила Набиуллина.
Она напомнила, что ЦБ совместно с министерством финансов предложили концепцию гарантированного пенсионного плана.
"Это усовершенствование действующего законодательства, повышение гарантий перед будущими пенсионерами и гибкость в использовании ими своих накоплений. Хотя эта концепция не может подменить массовую накопительную систему, мы рассчитываем, что она сможет поднять доверие к инструментам самостоятельного формирования своей пенсии гражданами", - подытожила она, попросив спикера Совфеда Валентину Матвиенко организовать обсуждение концепции на площадке Совфеда.
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