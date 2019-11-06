Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T13:09Z
https://ria.ru/20191106/1560624178.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/79/1560627942_0:0:2782:1566_1036x0_80_0_0_d3216da0c0a73df1f35241f985427dc9.jpg
РИА Новости

В ЦБ видят потенциал для роста пенсионных накоплений

11:31 06.11.2019 (обновлено: 13:09 06.11.2019)
217
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Банк России видит потенциал для роста пенсионных накоплений в стране, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Мы видим потенциал для роста рынка пенсионных накоплений", - сказала она.
Она уточнила, что ЦБ провел большую работу в сфере негосударственных пенсионных фондов.
"Мы провели большую работу по повышению устойчивости негосударственных пенсионных фондов. Завершили их акционирование, ужесточили требования по качеству активов, по корпоративному управлению, по вознаграждению менеджмента, введено гарантирование пенсионных накоплений", - объяснила Набиуллина.
Выдача пенсии
30 октября, 13:15РИА Новости
Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР
Она напомнила, что ЦБ совместно с министерством финансов предложили концепцию гарантированного пенсионного плана.
"Это усовершенствование действующего законодательства, повышение гарантий перед будущими пенсионерами и гибкость в использовании ими своих накоплений. Хотя эта концепция не может подменить массовую накопительную систему, мы рассчитываем, что она сможет поднять доверие к инструментам самостоятельного формирования своей пенсии гражданами", - подытожила она, попросив спикера Совфеда Валентину Матвиенко организовать обсуждение концепции на площадке Совфеда.
Выдача пенсий
30 октября, 14:45Радио Sputnik
Россияне назвали достойный размер пенсии
0810412
Обсудить 3
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Дмитрий Медведев
Медведев отметил ежегодный рост числа семейных компаний
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
Набиуллина: доступность кредитов для бизнеса останется в фокусе внимания ЦБ
Министерство финансов РФ
Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает на заседании Совета Федерации РФ. 6 ноября 2019
ЦБ усилит надзор над киберустойчивостью банков
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил поправки по исполнению бюджета в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
Власти отказались снижать госдолю в Ростелекоме по настоянию силовиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске задержали подозреваемых в разбойном нападении на двух школьниц
Девушка в кафе
В Сбербанке рассказали, сколько россияне оставляют на чай в ресторанах
Медузы Sarsia lovenii и Sarsia tubulosa
Биологи из МГУ наблюдали, как зарождается новый вид живого существа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Никаких обсуждений насчет возможной отмены ЕГЭ не ведется, заявил Песков
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров: Россия выдвинет проект решения о свободном доступе к информации
Осадки подтопили 32 населенных пункта Новгородской области
В Новгородской области осадки вызвали подтопление в девяти районах
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Приватизация энергокомпаний на данный момент нецелесообразна, заявил Новак
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
Лента новостейМолния