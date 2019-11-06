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РИА Новости
РИА Наука

Совфед ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН

11:29 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий.
Документ разработан для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и обеспечения в долгосрочной перспективе взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий.
Соглашение предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие организации в проектах на территории России. Кроме того, соглашение определяет вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.
Документ предусматривает возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.
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Как отмечает кабмин, соглашение расширит возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН, позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 23 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. В экспериментах, выполненных в ЦЕРН, был сделан ряд выдающихся открытий.
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РИА НаукаЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)Совет Федерации РФПравительство РФРоссия
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