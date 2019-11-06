Совфед ратифицировал соглашение о сотрудничестве правительства и ЦЕРН

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал соглашение с Европейской организацией ядерных исследований ( ЦЕРН ) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий.

Документ разработан для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН и обеспечения в долгосрочной перспективе взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий.

Соглашение предусматривает расширение участия РФ в деятельности ЦЕРН, а также участие организации в проектах на территории России. Кроме того, соглашение определяет вопросы участия российских научных и технических сотрудников в совместных проектах с ЦЕРН, порядок распределения прав на интеллектуальную собственность и ряд других вопросов, не урегулированных ранее.

Документ предусматривает возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.

Как отмечает кабмин, соглашение расширит возможности для кооперации российских научных организаций с ЦЕРН, позволит получить новые научные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований, обеспечит использование научного потенциала российских ученых, выехавших ранее за рубеж и работающих в ЦЕРН.