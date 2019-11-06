Совфед ратифицировал соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в среду соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании.
Документ подписан Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией 6 июня 2018 года в Кызыле. Соглашение призвано повысить надёжность управления вооружёнными силами стран СНГ, организации взаимодействия между ними с использованием систем спутниковой связи военного назначения.
С учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение ВС РФ.
Координация деятельности по реализации соглашения возлагается на Совет министров обороны государств-участников СНГ, а сотрудничество будет осуществляться через министерства обороны соответствующих государств.