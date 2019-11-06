В Сбербанке рассказали, сколько россияне оставляют на чай в ресторанах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россияне в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов, следует из аналитических материалов Россияне в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов, следует из аналитических материалов Сбербанка и Foodtech-платформы SberFood.

"Анализ транзакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета", - говорится в исследовании.

За семь месяцев текущего года 40,3% пользователей SberFood, благодаря которой можно оставить чаевые безналично, оставляли на чай в среднем 88,5 рубля. Отмечается, что часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными.