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РИА Новости

В Сбербанке рассказали, сколько россияне оставляют на чай в ресторанах

11:16 06.11.2019 (обновлено: 11:18 06.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевушка в кафе
Девушка в кафе
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россияне в среднем оставляют на чай 7,5% от суммы чека в кафе и ресторанах всех ценовых сегментов, следует из аналитических материалов Сбербанка и Foodtech-платформы SberFood.
"Анализ транзакций в регионах присутствия SberFood с марта по сентябрь 2019 года включительно показал, что в среднем клиенты кафе и ресторанов всех ценовых сегментов оставляли на чай сумму в размере 7,5% от счета", - говорится в исследовании.
За семь месяцев текущего года 40,3% пользователей SberFood, благодаря которой можно оставить чаевые безналично, оставляли на чай в среднем 88,5 рубля. Отмечается, что часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей либо оставляли на чай наличными.
Чаще на чай посетители ресторанов и кафе, где работала платформа, оставляли в августе (42,6% клиентов), а реже - в апреле (36,9%). Те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, поощряли чаевыми официантов в два раза чаще тех, кто оставлял негативный отзыв или не оставлял никакой.
Сервиc в ресторане
9 июля, 07:01Туризм
Россияне рассказали, когда и кому они оставляют чаевые
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Сбербанк РоссииМоскваОбщество
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