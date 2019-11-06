Эксперт прокомментировал наличие в Ливии иностранных наемников

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Наличие в Ливии иностранных наемников, в том числе из России, не является чем то удивительным, частные военные компании активно работают во многих регионах мира, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее The New York Times сообщила о том, что в Ливию якобы прибыли около 200 российских наемников.
"Такую же тактику используют западные страны. Есть американская ЧВК Blackwater, переименованная в Academi. Она действует во многих странах, включая Сирию и даже Украину", - сказал Сивков.