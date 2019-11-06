Медведев отметил ежегодный рост числа семейных компаний

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам и гостям форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!", отметив, что количество семейных компаний в России ежегодно увеличивается, сообщается на сайте кабмина

Форум проходит 6-7 ноября в Москве.

"Здесь собрались предприниматели, которые представляют семейные компании из 85 регионов нашей страны и являются ярким примером того, как можно создать успешный бизнес. С каждым годом в нашей стране появляется всё больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги – высоким качеством", - приводятся в сообщении слова Медведева.

Он также отметил, что малый и средний бизнес – один из факторов роста национальной экономики, подчеркнув, что государство уделяет серьёзное внимание увеличению числа занятых в этой сфере, оказывая поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам. Кроме того, большая работа в этом направлении ведётся в рамках нацпроекта.