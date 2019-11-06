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РИА Новости

Медведев отметил ежегодный рост числа семейных компаний

11:03 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам и гостям форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!", отметив, что количество семейных компаний в России ежегодно увеличивается, сообщается на сайте кабмина.
Форум проходит 6-7 ноября в Москве.
"Здесь собрались предприниматели, которые представляют семейные компании из 85 регионов нашей страны и являются ярким примером того, как можно создать успешный бизнес. С каждым годом в нашей стране появляется всё больше семейных предприятий в сельском хозяйстве, сфере туриндустрии. Практика показывает, что такие компании отличаются стабильностью, а их продукция и услуги – высоким качеством", - приводятся в сообщении слова Медведева.
Он также отметил, что малый и средний бизнес – один из факторов роста национальной экономики, подчеркнув, что государство уделяет серьёзное внимание увеличению числа занятых в этой сфере, оказывая поддержку малым и средним предприятиям, многое делает для сокращения административной нагрузки, доступа к льготным кредитам. Кроме того, большая работа в этом направлении ведётся в рамках нацпроекта.
Глава кабмина выразил уверенность, что на форуме состоится конструктивная дискуссия, а участники смогут обсудить самые острые проблемы, найти ответы на интересующие вопросы, обменяться опытом, интересными идеями и инициативами.
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Вчера, 17:31РИА Новости
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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