Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Уточняется, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Логинов занимал этот пост с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также недавно созданного Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Министерство уже направило в правительство предложение по кандидатуре на освободившуюся должность, однако имя пока не называется.
20 июня, 16:58Радио SputnikЭколог: к реализации "мусорной реформы" ‒ много вопросовПрезидент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что мусорная реформа должна быть реализована оперативно. В эфире радио Sputnik эксперт ОНФ по экологии Антон Хлынов назвал две проблемы, которые, по его мнению, должны быть решены особенно быстро.