Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Эколог: к реализации "мусорной реформы" ‒ много вопросов Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что мусорная реформа должна быть реализована оперативно. В эфире радио Sputnik эксперт ОНФ по экологии Антон Хлынов назвал две проблемы, которые, по его мнению, должны быть решены особенно быстро.