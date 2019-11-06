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РИА Новости

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

11:01 06.11.2019 (обновлено: 12:31 06.11.2019)
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© Фото : Минприроды РоссииВладимир Логинов
Владимир Логинов
© Фото : Минприроды России
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Уточняется, что чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Логинов занимал этот пост с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также недавно созданного Департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Министерство уже направило в правительство предложение по кандидатуре на освободившуюся должность, однако имя пока не называется.
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
20 июня, 16:58Радио Sputnik
Эколог: к реализации "мусорной реформы" ‒ много вопросовПрезидент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что мусорная реформа должна быть реализована оперативно. В эфире радио Sputnik эксперт ОНФ по экологии Антон Хлынов назвал две проблемы, которые, по его мнению, должны быть решены особенно быстро.
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Дмитрий МедведевРоссияПолитика
Популярные комментарии
Не того уволили...Главный виновник сам ДАМ !
6 ноября, 12:05
Юрий
4841110
Ну теперь ждем нового реформатора, как в той песне - "И всё идет по плану!".
6 ноября, 12:04
ВВВячеслав Вячеславович
2170100
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