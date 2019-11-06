Минприроды внесло кандидатуру нового куратора мусорной реформы

"Уволен (Логинов) по собственному желанию. Минприроды уже внесло в правительство кандидатуру нового заместителя министра, который будет курировать программы "Чистая страна", "Чистый воздух", по охране Байкала, а также остальные вопросы. Ждем решения правительства", - сказали в ведомстве.

В нем не уточнили, какую кандидатуру предложили согласовать правительству. В соответствии с распределением обязанностей между заместителями министра во время отсутствия куратора весь блок его вопросов будет курировать Светлана Радченко.

Логинов занимал пост заместителя министров с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного – Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.