Минприроды внесло кандидатуру нового куратора мусорной реформы

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минприроды РФ направило в правительство предложение по кандидатуре замглавы ведомства (вместо ушедшего в отставку Владимира Логинова), который будет курировать национальные проекты, в том числе "Чистую страну", сообщили РИА Новости в природоохранном ведомстве.
Ранее стало известно, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подписал заявление своего зама по ряду стратегических направлений Логинова об уходе по собственному желанию.
"Уволен (Логинов) по собственному желанию. Минприроды уже внесло в правительство кандидатуру нового заместителя министра, который будет курировать программы "Чистая страна", "Чистый воздух", по охране Байкала, а также остальные вопросы. Ждем решения правительства", - сказали в ведомстве.
В нем не уточнили, какую кандидатуру предложили согласовать правительству. В соответствии с распределением обязанностей между заместителями министра во время отсутствия куратора весь блок его вопросов будет курировать Светлана Радченко.
Логинов занимал пост заместителя министров с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного – Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.