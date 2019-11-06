Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

"Речь идет о <...> национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть", — уточнил он.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.

Агентство указало, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов" — в частности, смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.

Также отмечалось, что решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то, что ранее было объявлено о выводе основного контингента.

Согласно новому плану, Соединенные Штаты будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ответят силой на попытки захватить месторождения. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.