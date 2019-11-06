Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
"Речь идет о <...> национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть", — уточнил он.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.
Агентство указало, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов" — в частности, смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.
09:00Сказано в эфиреПолитолог: США обозначили приоритет в Сирии – и это не борьба с терроризмомПрезидент США одобрил расширенную военную миссию по защите нефтяных районов в Сирии, пишут СМИ. Так Вашингтон обозначил свою главную задачу в САР, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
Также отмечалось, что решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то, что ранее было объявлено о выводе основного контингента.
Согласно новому плану, Соединенные Штаты будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ответят силой на попытки захватить месторождения. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
По данным российского Минобороны, государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.