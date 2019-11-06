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РИА Новости
Война в Сирии

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

11:01 06.11.2019 (обновлено: 14:47 06.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Речь идет о <...> национальном достоянии всего сирийского народа. Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть", — уточнил он.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.
Агентство указало, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов" — в частности, смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
09:00Сказано в эфире
Политолог: США обозначили приоритет в Сирии – и это не борьба с терроризмомПрезидент США одобрил расширенную военную миссию по защите нефтяных районов в Сирии, пишут СМИ. Так Вашингтон обозначил свою главную задачу в САР, отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Александр Перенджиев.
Также отмечалось, что решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то, что ранее было объявлено о выводе основного контингента.
Согласно новому плану, Соединенные Штаты будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.
Король бензоколонки
14:46РИА Новости
Король бензоколонки
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ответят силой на попытки захватить месторождения. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
По данным российского Минобороны, государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вчера, 12:35Война в Сирии
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
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Война в СирииВойна в СирииМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если кто-то желает узнать, что такое беззубая внешняя политика, он всегда может почитать заявления МИДа РФ.
6 ноября, 12:14
uo ou
781012449
освобождали Сирию и погибали русские солдаты, а нефтяные сливки снимут американцы. Впрочем, все как всегда... Сильные стратеги в российском правительстве, без комментариев.
6 ноября, 12:43
Иван Вахромеев
631010347
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