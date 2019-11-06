Совфед потребует от комиссии Госдумы дать оценку словам Рашкина о Воробьеве

"Без доказательств, без оснований наносить оскорбления кому бы то ни было недопустимо. Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией", - заявила на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко.