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РИА Новости

Совфед потребует от комиссии Госдумы дать оценку словам Рашкина о Воробьеве

10:49 06.11.2019 (обновлено: 10:51 06.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации обратится в комиссию Госдумы по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда, председателя комиссии по контролю за доходами сенатора Юрия Воробьева в том, что он препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова.
"Без доказательств, без оснований наносить оскорбления кому бы то ни было недопустимо. Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией", - заявила на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она поручила председателю комитета Совфеда по регламенту Вячеславу Тимченко обратиться в комиссию Госдумы по этике для "адекватной оценки" высказываний депутата.
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Вячеслав ТимченкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВалерий РашкинПолитика
Популярные комментарии
ой бедная и непогрешимая власть об оскорбления заговорила. А такой уровень жизним простых россиян в самой богатой природными ресурсами стране это не оскорбление?
6 ноября, 11:01
ИРИван Русский
1200100
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