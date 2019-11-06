Совфед потребует от комиссии Госдумы дать оценку словам Рашкина о Воробьеве

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации обратится в комиссию Госдумы по этике с требованием дать оценку высказываниям депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвинившего вице-спикера Совфеда, председателя комиссии по контролю за доходами сенатора Юрия Воробьева в том, что он препятствовал проведению проверки в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова.
"Без доказательств, без оснований наносить оскорбления кому бы то ни было недопустимо. Комиссия Госдумы по этике должна дать объективную и адекватную оценку этому. Мы все возмущены этой ситуацией", - заявила на заседании спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Она поручила председателю комитета Совфеда по регламенту Вячеславу Тимченко обратиться в комиссию Госдумы по этике для "адекватной оценки" высказываний депутата.