В миланском музее открывается выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приуроченная к пятисотой годовщине со дня смерти великого Леонардо да Винчи выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”" откроется в четверг, 7 ноября, в миланском музее Польди-Пеццоли, сообщает пресс-служба банка . Приуроченная к пятисотой годовщине со дня смерти великого Леонардо да Винчи выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”" откроется в четверг, 7 ноября, в миланском музее Польди-Пеццоли, сообщает пресс-служба банка ВТБ , поддержавшего проведение выставки.

Наряду с "Мадонной Литта" на выставке будут представлены более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

Экспозиция станет частью насыщенной культурной программы, которую в рамках проекта "Милан – Леонардо – 500" подготовило правительство Италии. Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ.

"Банк ВТБ как социально-ответственная компания в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из программ — “Культурная страна”, в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане", — сказала советник президента — председателя правления банка ВТБ Наталия Германова.

По ее словам, картина "Мадонна Литта" великого Леонардо да Винчи является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.