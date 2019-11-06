В миланском музее открывается выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Приуроченная к пятисотой годовщине со дня смерти великого Леонардо да Винчи выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”" откроется в четверг, 7 ноября, в миланском музее Польди-Пеццоли, сообщает пресс-служба банка ВТБ, поддержавшего проведение выставки.
Наряду с "Мадонной Литта" на выставке будут представлены более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.
Экспозиция станет частью насыщенной культурной программы, которую в рамках проекта "Милан – Леонардо – 500" подготовило правительство Италии. Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ.
"Банк ВТБ как социально-ответственная компания в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из программ — “Культурная страна”, в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане", — сказала советник президента — председателя правления банка ВТБ Наталия Германова.
31 октября, 18:35РИА НовостиВТБ Пенсионный фонд провел первую онлайн-выплату пенсии
По ее словам, картина "Мадонна Литта" великого Леонардо да Винчи является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ — Эрмитажа — и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.
"Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран — Италии и России. В 2019 году ВТБ поддержал открытие экспозиции “Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники” в ГМИИ им. А.С. Пушкина. А уже в 2020 году в рамках сотрудничества банка с Пушкинским музеем откроется масштабная выставка картин, доставленных в Москву из Музея Каподимонте в Неаполе. Благодаря этой экспозиции жители и гости российской столицы смогут увидеть значимые полотна неаполитанских художников и ближе познакомиться с культурой Италии", — отметила Германова.