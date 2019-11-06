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РИА Новости

Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией

10:43 06.11.2019 (обновлено: 12:15 06.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
"Мы вновь подтвердили нашу приверженность всеобъемлющему сотрудничеству с Россией и развитию военно-технического сотрудничества между компаниями ВПК, а также укреплению сотрудничества между нашими вооруженными силами", - сказал Сингх в среду на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Он также отметил, что Индия решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству для наращивания темпов и объемов сотрудничества с российскими Вооружёнными силами.
Говоря о стратегическом партнерстве с Россией, Сингх отметил, что "сотрудничество в сфере обороны укрепляется". Он подчеркнул, что углублению индийско-российских отношений способствовала недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке.
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Сингх отметил, что намерен работать с Шойгу "в русле взаимного доверия и особо привилегированного партнерства, которое сложилось между Индией и Россией".
Сингх назначен на должность министра обороны Индии 31 мая 2019 года, это его первая встреча с российским коллегой.
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Раджнатх СингхСергей ШойгуРоссияИндияВ мире
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