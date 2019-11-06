В Омской области открылся форум молодежных лидеров России и Казахстана

ОМСК, 6 ноя – РИА Новости. Форум молодежных лидеров России и Казахстана открылся в среду в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух государств в Омском региональном парке информационных технологий, сообщает региональное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Международное событие объединило более 100 человек: руководителей центральных и региональных органов государственной власти, активистов волонтерских организаций и объединений сельской молодежи, общественных деятелей, молодых преподавателей и студентов, журналистов и блогеров из России и Казахстана. Молодые люди обсудят возможности взаимодействия и совместные проекты.
"Такие встречи действительно важны, и я уверена, что это мероприятие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни. Основная цель этого события – укрепить связи, мы – старшее поколение – надеемся на молодежь и хотим передать вам наши проекты. Я желаю вам найти свое место в жизни, и пусть шаги, которые вы предпринимаете, будут удачными в профессиональном и личном плане", - сказала зампредседателя правительства Омской области Татьяна Дернова.
В ходе церемонии открытия о программе и целях форума участникам рассказали заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов и председатель Комитета по делам молодежи и семьи министерства информации и общественного развития Казахстана Мадияр Кожахмет. Форум будет работать по четырем направлениям, посвященным добровольчеству, реализации возможностей сельской молодежи, сотрудничеству в медиапространстве и диалогу молодых дипломатов.
"Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Россией. Наша молодежь близка ментально и культурно, наша задача укрепить общие традиции, которым дорожат народы России и Казахстана… Развитие молодежной политики является стратегически важным для нас, необходимо создать условия для раскрытия потенциала молодежи, показывать перспективы и создать социальные лифты, в чем нам, безусловно, поможет сегодняшний форум", - сказал Кожахмет.
Сразу после открытия форума состоялась встреча молодых дипломатов России и Казахстана, а также начали работать дискуссионные площадки. Как и "большой" Форум межрегионального сотрудничества, Форум молодежных лидеров России и Казахстана рассчитан на два дня – 6 и 7 ноября.