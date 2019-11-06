В Омской области открылся форум молодежных лидеров России и Казахстана

"Такие встречи действительно важны, и я уверена, что это мероприятие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни. Основная цель этого события – укрепить связи, мы – старшее поколение – надеемся на молодежь и хотим передать вам наши проекты. Я желаю вам найти свое место в жизни, и пусть шаги, которые вы предпринимаете, будут удачными в профессиональном и личном плане", - сказала зампредседателя правительства Омской области Татьяна Дернова.