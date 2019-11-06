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РИА Новости

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Сабсаби

10:29 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации прекратил досрочно полномочия сенатора от законодательного собрания Чечни Зияда Сабсаби, исполнявшего эти обязанности с 2008 года.
Во вторник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Сабсаби попросил прекратить его полномочия, не пояснив причин.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на заседании в среду, что встретилась во вторник с Сабсаби.
"Я с ним встречалась вчера, он сам принял это решение", - сказала она, отметив, что Сабсаби был активным сенатором.
Бывший сенатор от Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Вчера, 10:16РИА Новости
Совфед рассмотрит вопрос о прекращении полномочий хабаровского сенатора
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Зияд СабсабиВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЧечняПолитика
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