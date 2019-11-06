Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Сабсаби

Во вторник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Сабсаби попросил прекратить его полномочия, не пояснив причин.

"Я с ним встречалась вчера, он сам принял это решение", - сказала она, отметив, что Сабсаби был активным сенатором.