Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Сабсаби

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации прекратил досрочно полномочия сенатора от законодательного собрания Чечни Зияда Сабсаби, исполнявшего эти обязанности с 2008 года.
Во вторник глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Сабсаби попросил прекратить его полномочия, не пояснив причин.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на заседании в среду, что встретилась во вторник с Сабсаби.
"Я с ним встречалась вчера, он сам принял это решение", - сказала она, отметив, что Сабсаби был активным сенатором.