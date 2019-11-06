Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют корректировки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на переговорах с коллегой Раджнатхом Сингхом.

В какой именно части планы предполагается скорректировать, пока неясно.

"Вопросов, касающихся военно-технического сотрудничества…, достаточно много, они требуют особого контроля с нашей стороны. Несмотря на то, что все наши планы выполняются вполне успешно, тем не менее, они требуют нашего внимания и нашей корректировки", - заявил российский министр.

Индию - крупнейшего импортера российского оружия - Шойгу назвал дружественной страной, с которой Россию связывают "надежные, основательные отношения" во многих сферах, не только военной.

Сейчас между Россией и Индией выполняется ряд важных и крупных проектов в рамках ВТС. В частности, речь идет о поставках Дели систем ПВО С-400, изготовлению для индийских военно-морских сил фрегатов проекта 11356, законтрактованных в прошлом году. Кроме того, ведется подготовка к производству автоматов Калашникова на территории Индии и так далее.

Однако есть ряд вопросов, которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения. Так, например, заморожен российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения, до сих пор не ясна судьба еще не подписанного соглашения на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5, также обсуждаются условия будущего контракта на строительство легких вертолетов Ка-226 в Индии.

Помимо данных направлений, Россия активно участвует в различных индийских тендерах, один из которых - на поставку в эту страну ПЗРК - уже выиграла. Во втором - на поставку Дели 110 легких истребителей - пока не определен победитель, но в Москве уверены, что это будет отечественный МиГ-35.