В вузах и колледжах может появиться новый предмет

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт предложил включить в программы высшего и среднего образования дисциплину "Операционная эффективность", сообщают "Известия".
В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
В ОНФ считают, что новая дисциплина должна носить обязательный характер практически для всех студентов.
По данным издания, Минэкономразвития поддержало инициативу, однако сочло необходимым обсудить проект с представителями ведущих вузов, ОНФ и подведомственной академии в рамках рабочей группы.