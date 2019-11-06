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РИА Новости

Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в Сиань

09:33 06.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-200 авиакомпании "Azur Air"
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет Boeing 757-200 авиакомпании "Azur Air" . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Авиакомпании Azur Air отправила резервный самолет в китайский Сиань для доставки пассажиров рейса Томск-Вьетнам, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила, что самолёт Boeing авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Томска во Вьетнам, в 05.15 (01.15 мск) 6 ноября сел в китайском аэропорту Сиань из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.
"К сожалению, размещение в гостинице миграционные власти Китая не санкционировали ввиду отсутствия китайских виз. Авиакомпания организовала отправку резервного воздушного судна в Сиань, в настоящее время борт уже направляется в Китай. Ожидается, что пассажиры в 13:00 по московскому времени вылетят в направлении Фукуока", - сообщили в авиакомпании в среду.
Там также рассказали детали о ситуации с приземлением в Сиане. По словам собеседника агентства, во время выполнения рейса ZF-7047 Томск-Фукуок произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности.
"С целью обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме. Посадка в китайском аэропорту Сиань прошла в штатном режиме. Пассажиры были переведены в терминал аэропорта, авиакомпания предоставила напитки и питание", - добавил представитель авиакомпании.
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Azur AirТомскВьетнамКитайВ мире
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