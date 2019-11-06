Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в Сиань

"К сожалению, размещение в гостинице миграционные власти Китая не санкционировали ввиду отсутствия китайских виз. Авиакомпания организовала отправку резервного воздушного судна в Сиань, в настоящее время борт уже направляется в Китай. Ожидается, что пассажиры в 13:00 по московскому времени вылетят в направлении Фукуока", - сообщили в авиакомпании в среду.