Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в Сиань

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Авиакомпании Azur Air отправила резервный самолет в китайский Сиань для доставки пассажиров рейса Томск-Вьетнам, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура ранее сообщила, что самолёт Boeing авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Томска во Вьетнам, в 05.15 (01.15 мск) 6 ноября сел в китайском аэропорту Сиань из-за срабатывания одного из датчиков технической неисправности.
"К сожалению, размещение в гостинице миграционные власти Китая не санкционировали ввиду отсутствия китайских виз. Авиакомпания организовала отправку резервного воздушного судна в Сиань, в настоящее время борт уже направляется в Китай. Ожидается, что пассажиры в 13:00 по московскому времени вылетят в направлении Фукуока", - сообщили в авиакомпании в среду.
Там также рассказали детали о ситуации с приземлением в Сиане. По словам собеседника агентства, во время выполнения рейса ZF-7047 Томск-Фукуок произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности.
"С целью обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме. Посадка в китайском аэропорту Сиань прошла в штатном режиме. Пассажиры были переведены в терминал аэропорта, авиакомпания предоставила напитки и питание", - добавил представитель авиакомпании.