Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт". В аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщали РИА Новости, что новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа.

"Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать - речь идет о изменении названия проекта КРК "Байтерек" на КРК "Назарбаевский старт" - это надо в межправительственном соглашении внести изменения и этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан", - сказал Нургужин.