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РИА Новости

Комплексу на Байконуре до конца года присвоят имя Назарбаева

09:31 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 ноя - РИА Новости. Протокол о переименовании строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева может быть подписан до конца года, сообщил в среду РИА Новости заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.
Ранее Роскосмос сообщил, что ракетно-космического комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов "Союз-6" и "Союз-5" назовут в честь Назарбаева после предложения об этом президента России Владимира Путина. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт". В аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщали РИА Новости, что новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа.
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"Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать - речь идет о изменении названия проекта КРК "Байтерек" на КРК "Назарбаевский старт" - это надо в межправительственном соглашении внести изменения и этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан", - сказал Нургужин.
Он также пояснил журналистам, что этот вопрос, в том числе, будет рассмотрен парламентом Казахстана.
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Нурсултан НазарбаевРоскосмосКазахстанВ мире
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