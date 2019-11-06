Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T09:05Z
https://ria.ru/20191106/1560618245.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155469/22/1554692293_0:136:3072:1864_1036x0_80_0_0_1bac3745f83107ba26681d393690187a.jpg
РИА Новости

В Ленобласти депутат предложил учить школьников правильно писать жалобы

09:05 06.11.2019
2474
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУченики в классе
Ученики в классе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Ученики в классе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести в школьную программу занятия по составлению жалоб на нарушителей законов, например, взяточников.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) указывает, что сегодня школа обязана выполнять множество функций, смежных с образованием. Так, по его мнению, кроме знаний, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, представления об устройстве государства и общества в целом.
Мама ругает сына
30 октября, 20:23РИА Новости
Объем домашних заданий должен быть минимальным, заявила депутат
Он полагает, что часто окончившие школу подростки не способны защитить свои права и интересы, но при этом имеют багаж "абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии".
"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность дополнения школьной программы предметами или уроками, которые научат детей корректному соблюдению законов, азам предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы. Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами - ведь именно на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся наша страна", - пишет Петров.
Так, депутат из Ленобласти привел в пример жалобу на взяточничество.
"Если кто-то, допустим, берет взятки, нарушает законы, ущемляет права других граждан, но остается вне внимания государства, ученики должны уметь сообщить о таких случаях. Даже, к примеру, если при поступлении в вуз с такого абитуриента потребуют "на лапу", молодой человек уже не растеряется и сумеет защитить свое право на образование", - полагает Петров.
Школьник на уроке
19 сентября, 14:07РИА Новости
Депутат раскритиковал проект культурного норматива для школ с песнями Queen
6300013
Обсудить 8
Ольга ВасильеваВладимир Петров (политик)Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Лекция в университете
В вузах и колледжах может появиться новый предмет
Часы
Няня украла у москвича драгоценности на 7,4 миллиона рублей
Убийство беременной кошки в Малайзии
В Малайзии мужчину осудили за убийство беременной кошки
Ибрагим Эльджаркиев
Подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии объявили в розыск
В здании Госдумы РФ
В Госдуме предложили увеличить штрафы для иностранных СМИ в сто раз
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Люди Донбасса. Глава администрации Горловки Иван Приходько
"Люди Донбасса". Человек, который налаживает жизнь там, где идет война
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
В Росстате рассказали, в каких регионах самые большие зарплаты для учителей
Компьютерная игра
В Таиланде подросток умер от инсульта из-за видеоигр
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Милонов предложил поработать КПРФ над проектом о похоронах Ленина
Грустный мальчик сидит на лестнице
В Нижегородской области рассказали об избиении ребенка с подачи воспитателя
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Владимир Логинов
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния