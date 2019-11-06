В Ленобласти депутат предложил учить школьников правильно писать жалобы

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) указывает, что сегодня школа обязана выполнять множество функций, смежных с образованием. Так, по его мнению, кроме знаний, школьники должны получать базовые навыки жизненной коммуникации, представления об устройстве государства и общества в целом.

Он полагает, что часто окончившие школу подростки не способны защитить свои права и интересы, но при этом имеют багаж "абстрактных знаний в геометрии, природоведении или астрономии".

"В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность дополнения школьной программы предметами или уроками, которые научат детей корректному соблюдению законов, азам предпринимательства, деловой переписки и отстаиванию своих интересов в реалиях капиталистической государственной парадигмы. Особенно важно, чтобы дети умели правильно составлять жалобы, писать заявления и сообщать о нарушении закона иными лицами - ведь именно на воспитании гражданского самосознания основывается национальное благополучие, к которому стремится вся наша страна", - пишет Петров.

Так, депутат из Ленобласти привел в пример жалобу на взяточничество.