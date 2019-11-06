В ДТП с маршруткой в Волгограде пострадали шесть человек

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Шесть пассажиров маршрутки пострадали при ее столкновении с припаркованным грузовиком в Волгограде, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По данным полиции, в среду около 8 часов по местному времени (7.00 мск) "Газель" совершила наезд на припаркованный грузовик Freightliner в Тракторозаводском районе Волгограда.
"В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте работает следственная группа и наряды ДПС.
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