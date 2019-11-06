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РИА Новости

Останки жертв массовых расстрелов, найденные в Благовещенске, перезахоронят

08:42 06.11.2019 (обновлено: 08:56 06.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. Останки жертв массовых расстрелов 1930-х годов, которые житель Благовещенска осенью прошлого года нашел на своем участке, перезахоронят, сообщает администрация Благовещенска.
Как ранее информировало следствие, осенью 2018 года житель Благовещенска на своем участке нашел человеческие скелеты, в том числе семь черепов, предположительно, с пулевыми отверстиями. По данным СК, всего извлекли останки 22 человек. Было возбуждено дело об убийстве, однако в мае расследование было прекращено. Выяснилось, что погибшие - жертвы массовых расстрелов конца 30-х годов прошлого века, приговоренные к смертной казни внесудебными органами. После казни тела людей сбрасывали в овраг, а затем засыпали грунтом, отмечает СК.
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Мэр Благовещенска Валентина Калита в среду провела совещание по вопросу перезахоронения останков. "Валентина Сергеевна подчеркнула, что все работы по извлечению и перезахоронению должны быть завершены в следующем году с соблюдением всех необходимых процедур. Данил … Фесенко (руководитель следственного отдела по Благовещенску – ред.) пояснил, что Следственный комитет готов принять извлечённые останки, провести необходимые следственные действия, после чего соответствующие структуры администрации смогут организовать перезахоронение на городском кладбище", - информирует администрация Благовещенска.
По данным властей столицы Приамурья, в июне 2020 года на земельном участке возобновят работы. Останки погибших собственнику участка помогут извлечь одна из служб города, археологи Благовещенского городского педуниверситета, специалисты Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области и волонтеры.
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Валентина КалитаАмурская областьБлаговещенскОбщество
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