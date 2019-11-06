Останки жертв массовых расстрелов, найденные в Благовещенске, перезахоронят

Как ранее информировало следствие, осенью 2018 года житель Благовещенска на своем участке нашел человеческие скелеты, в том числе семь черепов, предположительно, с пулевыми отверстиями. По данным СК, всего извлекли останки 22 человек. Было возбуждено дело об убийстве, однако в мае расследование было прекращено. Выяснилось, что погибшие - жертвы массовых расстрелов конца 30-х годов прошлого века, приговоренные к смертной казни внесудебными органами. После казни тела людей сбрасывали в овраг, а затем засыпали грунтом, отмечает СК.