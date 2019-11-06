Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал в интервью "Левому берегу", что общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к ведомству.
Он считает, что подобные настроения в обществе обусловлены усталостью украинцев от несправедливости.
"Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок", — заявил чиновник.
Рябошапка отметил, что он прислушивается к людям и планирует изменить положение дел "громкими посадками".