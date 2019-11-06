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РИА Новости

Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"

06:47 06.11.2019 (обновлено: 11:04 06.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
Акции памяти по погибшему мальчику от произвола полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал в интервью "Левому берегу", что общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к ведомству.
Он считает, что подобные настроения в обществе обусловлены усталостью украинцев от несправедливости.

"Вернуть доверие можно в том числе, к сожалению, посадками. Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок", — заявил чиновник.

Рябошапка отметил, что он прислушивается к людям и планирует изменить положение дел "громкими посадками".
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
9 сентября, 18:05РИА Новости
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
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