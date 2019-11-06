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РИА Новости

В Раде рассказали о беде Украины из-за возвращения "тупых людей" к власти

05:57 06.11.2019 (обновлено: 11:36 06.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. К власти на Украине под видом новых людей пришли "наполовину старые, наполовину тупые", а вместе с этим случилась беда, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"К нам пришла беда, потому что те, кому мы поверили, ведут нас в такую же, но еще большую пропасть. Они объявили великую политику — либертарианство. Если перевести на русский язык — это батька Махно, только в современных условиях. К этому мы идем. Это политическое движение подразумевает отсутствие контроля государством — выживайте как хотите. Кабинет министров начали формировать по очень странному признаку. Например, сегодня чиновник должен либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса. К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшное, на вторую половину — тупые", — сказал Рабинович.
Он добавил, что, несмотря на "искреннюю ненависть" к режиму предыдущего президента Украины, он считает, что при Петре Порошенко были "задатки государственные".
"Они хотя бы понимали, как функционирует государство и что нельзя добить до такой степени, чтобы уже не подняться. Пришли новые молодые ребята, я в парламенте очень много с ними общаюсь. Каждый из них в отдельности очень приятный. Как приятна обезьяна с гранатой отдельно. Но что будет дальше? Они до такой степени не понимают, как работает государство, что нас ждет национальная катастрофа по-любому уже. Ничего нельзя сделать по одной простой причине — они просто не хотят слышать, понимать и учиться", — заключил депутат.
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Ранее Рабинович выразил мнение, что на Украину вернулся фашизм. Он посетовал, что в стране сносят памятники героям — освободителям от нацистов и тут же открывают новые тем, "кто убивал сотни тысяч мирных жителей".
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
а почему не пишут про нашу думу, что туда приходят: по родственным связям, при наличии удостоверения спортсмена или скомороха, ну и конечно за деньги....
6 ноября, 06:25
cchebak7510
2021016
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