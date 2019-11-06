ВС высказал замечания к проекту о снижении штрафов за нарушения на митингах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ высказал ряд замечаний к законопроекту депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, в частности призвал учесть возможную конкуренцию статей Уголовного кодекса Российской Федерации, следует из заключения ВС РФ на инициативу (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Шаргунов в конце сентября внес в Госдуму проект поправок в статьи 56 ("Лишение свободы на определенный срок") и 212.1 ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") Уголовного кодекса РФ.

Он предложил считать уголовно наказуемым нарушение порядка проведения митинга, если такое деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого. Предлагалось также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Кроме того, законопроектом предлагалось снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его от 100 тысяч до 500 тысяч рублей (по действующей санкции размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).

В начале октября ответственный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул законопроект Шаргунову из-за отсутствия отзыва правительства РФ на эту инициативу.

Зампред Верховного суда Владимир Давыдов в своем заключении на проект считает целесообразным учитывать конкуренцию статьи 212.1 УК РФ с другими нормами о наказании за преступления против личности и общественного порядка.

"Представляется, что при внесении изменений в статью 212.1 УК РФ целесообразно также учитывать конкуренцию данной статьи в проектной редакции с другими уголовно-правовыми нормами об ответственности за преступления против личности, собственности, общественного порядка и общественной безопасности", - говорится в отзыве за подписью Давыдова.

Верховный суд также обратил внимание на то, что сейчас на лицо, нарушившее статью 212.1 УК РФ впервые, не распространяется наказание в виде лишения свободы, если отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание. Согласно статье 63 УК РФ, такими обстоятельствами являются рецидив преступлений, тяжкие последствия в результате совершения преступления, совершение преступления в составе группы лиц или ОПГ, а также особо активная роль в совершении преступления.