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РИА Новости

Французские военные ликвидировали главаря террористов в Западной Африке

03:37 06.11.2019 (обновлено: 10:50 06.11.2019)
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© REUTERS / Benoit TessierФранцузские военнослужащие во время антитеррористической операции "Бархан" в Западной Африке
Французские военнослужащие во время антитеррористической операции Бархан в Западной Африке
© REUTERS / Benoit Tessier
Французские военнослужащие во время антитеррористической операции "Бархан" в Западной Африке. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Французские военные ликвидировали одного из главарей лояльной "Аль-Каиде"* террористической группировки, действующей в Западной Африке, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"Девятого октября Франция ликвидировала второго по важности лидера группировки JNIM ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" - ред.) в регионе Сахель, связанной с "Аль-Каидой". Али Майчу был религиозным лидером, вербовщиком и организатором нескольких крупномасштабных терактов и сеял ненависть", - написала Парли в Twitter.
Франция проводит в африканском регионе Сахель операцию "Бархан" с 1 августа 2014 года, целью которой является стабилизация региона и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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