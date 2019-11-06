Французские военные ликвидировали главаря террористов в Западной Африке

Франция проводит в африканском регионе Сахель операцию "Бархан" с 1 августа 2014 года, целью которой является стабилизация региона и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.