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РИА Новости

В Росстате рассказали, в каких регионах самые большие зарплаты для учителей

03:40 06.11.2019 (обновлено: 09:24 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУрок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Учителя в России в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом самую большую зарплату получают в школах Чукотки - чуть больше 99 тысяч рублей, а самую маленькую - в Северной Осетии - почти 22 тысячи, говорится в отчете Росстата по итогам января-сентября 2019 года. Как пояснила РИА Новости заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, это связано с разницей в МРОТ в каждом регионе, исходя из которого и устанавливается учительская зарплата.
Вся пятерка регионов с низкими зарплатами - из Северного Кавказа: Кабардино-Балкария – 22 139 рублей, Карачаево-Черкесия – 22 203, Ингушетия – 22 291 и Дагестан – 23 046. Чуть больше учителям платят в Ивановской области – 23 897 рублей, в Чечне – 23 929 и Мордовии – 24 434. После Чукотки лидируют Ямало-Ненецкий АО – 97 530 рублей, Москва – 97 282, Сахалин – 86 760, Ненецкий АО – 79 831 и Магаданская область – 78 984.
"Большой разрыв между средними заработными платами в России среди регионов был всегда. Дело не в надбавках, а в некоторых особенностях формирования заработной платы - учителя получают заработную плату из бюджета, и устанавливается она в обязательном порядке от величины МРОТ, которая варьируется в регионах за счет надбавок и коэффициентов", - объяснила Егорова.
Кроме того, по ее мнению, самый значимый момент уровня зарплаты учителей - указ президента РФ, по которому она должна быть не ниже средней по региону. "А так как разница в среднем по регионам очень существенная в целом, то зарплаты учителей будут сильно дифференцированы", - уточнила специалист.
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Егорова считает, что сравнивать центральные и северные регионы России не стоит, так как переезжать за "длинным рублем" хотят не все учителя. "Ведь не каждый сможет перенести климатические условия Крайнего Севера, отказаться от комфортной жизни, испытывать недостаток овощей, фруктов и так далее", - отметила Егорова, добавив, что и жизнь на Крайнем Севере гораздо дороже.
Она добавила, что дисбаланс зарплат учителей по регионам, скорее всего, будет сохраняться и дальше, так как дотационные регионы крайне редко становятся донорскими.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЧукоткаРЭУ имени Г. В. ПлехановаРосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Россия - единое государство, поэтому и тарифы должны быть одни на всю страну, а не отдельно для каждого региона. Почему бы не перейти к советскому принципу оплаты труда для госслужащих и муниципальных работников?
6 ноября, 07:22
Владимир Дзювин
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