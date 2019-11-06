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РИА Новости

Трамп обсудил с Джонсоном торговлю после выхода Великобритании из ЕС

02:52 06.11.2019 (обновлено: 03:40 06.11.2019)
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© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
© Hannah McKay
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном тему торговли после Brexit, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.
"Два лидера снова подтвердили свое намерение укреплять особые отношения через хорошо проработанное двустороннее соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Президент также сделал акцент на необходимости того, чтобы союзники по НАТО в полной мере финансировали свою оборону", - сказано в документе.
Британское издание Guardian сообщает, что Джонсон в ходе разговора с Трампом призвал американского лидера отменить пошлины на британские товары, в том числе шотландский виски. "Премьер-министр (Борис Джонсон - ред.) призвал президента (Дональда Трампа - ред.) отменить пошлины на товары, в том числе шотландский виски, и в преддверии решения США о дополнительных пошлинах призвал его не вводить пошлины на импорт автомобилей", - цитирует издание заявление представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.
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По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".
Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.
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BrexitДональд ТрампЕвросоюзДональд ТускВеликобританияСШАВ мире
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