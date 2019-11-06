Трамп обсудил с Джонсоном торговлю после выхода Великобритании из ЕС

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном тему торговли после Brexit, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

"Два лидера снова подтвердили свое намерение укреплять особые отношения через хорошо проработанное двустороннее соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Президент также сделал акцент на необходимости того, чтобы союзники по НАТО в полной мере финансировали свою оборону", - сказано в документе.

Британское издание Guardian сообщает, что Джонсон в ходе разговора с Трампом призвал американского лидера отменить пошлины на британские товары, в том числе шотландский виски. "Премьер-министр (Борис Джонсон - ред.) призвал президента (Дональда Трампа - ред.) отменить пошлины на товары, в том числе шотландский виски, и в преддверии решения США о дополнительных пошлинах призвал его не вводить пошлины на импорт автомобилей", - цитирует издание заявление представителя канцелярии премьер-министра Великобритании.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.

По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".