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РИА Новости

РБК: в тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь

02:41 06.11.2019 (обновлено: 08:42 06.11.2019)
24080
© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкЗаключенный разговаривает по телефону на территории исправительной колонии строгого режима №7 "Яблоневка".
Заключенный разговаривает по телефону на территории исправительной колонии строгого режима №7 Яблоневка.
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.
Автором соответствующего законопроекта выступил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов. Это будет происходить по требованию руководителя исправительного учреждения.
Хинштейн обратил внимание на нарушение запрета для осужденных на использование телефонов в тюрьмах. По его словам, ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов.
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Он утверждает, что осужденные используют их для мошенничества, а также координации действий преступных группировок.
Депутат отметил, что законопроект согласован с Минкомсвязью. Ожидается, что вскоре его внесут в Госдуму.
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В Кузбассе женщина передала осужденному в тюрьму телефон в сале
3862363227
Обсудить 57
Олег ИвановМинкомсвязьГосдума РФРБК (медиагруппа)Александр ХинштейнОбщество
Популярные комментарии
Наши тюрьмы (как, впрочем, и американские, к примеру), отнюдь не служат исправлению ОСТУПИВШИХСЯ людей (я не говорю о рецидивистах, это другая песня), а делают из них на выходе, в большинстве случаев, БОЛЕЕ опасных людей для общества, чем до тюрьмы. Отсюда вывод - нам нужны не тюрьмы (минимум нужен, конечно, для тяжких и рецидивистов), а нам насущно необходимы ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАТЫ, учреждения новейшего типа, попав в которые - 99,9 осужденных просто НЕ СМОГУТ выйти оттуда ПРЕЖНИМИ. В таких комбинатах должны доучить недоучек (обычное образование, качественное), дать культурное образование бескультурным, не имеющим профессии - научить хорошему нужному людям делу, и т.д. и т.п. На первый взгдяд скажут - ДОРОГО!!! ДЕНЕГ НЕТ!!! Но в итоге для общества и страны все затраты окупятся... да и не всё деньгами можно измерить, особенно судьбу человека, имхо...
6 ноября, 10:01
Aмон Ра
75761012
Ага ага. Зачастую начальники в теме! И у кого надо, там телефоны будут работать как и работали. А если нужно, то еще и вай-фай проведут!
6 ноября, 06:37
Chesno B
7751418
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