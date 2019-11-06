РБК: в тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В местах лишения свободы могут ограничить использование сотовой связи. Об этом РБК рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.
Автором соответствующего законопроекта выступил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов. Это будет происходить по требованию руководителя исправительного учреждения.
Хинштейн обратил внимание на нарушение запрета для осужденных на использование телефонов в тюрьмах. По его словам, ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов.
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Он утверждает, что осужденные используют их для мошенничества, а также координации действий преступных группировок.
Депутат отметил, что законопроект согласован с Минкомсвязью. Ожидается, что вскоре его внесут в Госдуму.
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