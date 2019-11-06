Глава Нацкомиссии рассказал, что "убивает" экономику Украины

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Существование различного тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса является "раковой опухолью" для экономики Украины. Об этом рассказал новый глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк в эфире телеканала ICTV.
Политик призывает перестать заниматься самообманом, говоря о низком тарифе на электроэнергию.
"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование", – заявил Тарасюк.
По его мнению, единственным способом изменить текущую ситуацию является выравнивание цен на электроэнергию для населения и промышленности в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе.