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РИА Новости

Глава Нацкомиссии рассказал, что "убивает" экономику Украины

00:38 06.11.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Существование различного тарифа на электроэнергию для населения и бизнеса является "раковой опухолью" для экономики Украины. Об этом рассказал новый глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк в эфире телеканала ICTV.
Политик призывает перестать заниматься самообманом, говоря о низком тарифе на электроэнергию.

"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование", – заявил Тарасюк.

По его мнению, единственным способом изменить текущую ситуацию является выравнивание цен на электроэнергию для населения и промышленности в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе.
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