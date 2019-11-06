Президент Мексики отказался принять помощь Трампа в борьбе с преступностью

"Через президента Трампа я выразил мои глубочайшие соболезнования родным и близким жертв инцидента на границе Чиуауа и Сонора. Поблагодарил его за готовность помочь и сообщил, что правосудием занимаются органы правительства Мексики", - написал Лопес Обрадор в Twitter

Таким образом, президент Мексики публично проигнорировал два предложения о помощи США со стороны президента Трампа, который ранее заявил о готовности немедленно включиться в борьбу с организованной преступностью в соседней стране.

"Время Мексике объявить при помощи США войну наркокартелям и стереть их с лица земли. Ждем лишь звонка от вашего великого президента!", - написал Трамп в Twitter накануне переговоров с Лопесом Обрадором.

Заявления лидеров стран последовали после массового убийства членов мормонской общины, которое накануне произошло на севере страны. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.

По версии правительства, колонну из трех машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа. По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.

Представители мексиканской оппозиции вновь призвали президента пересмотреть стратегию безопасности страны, обвинили действующее правительство в неспособности обеспечить безопасность граждан и капитуляции перед организованной преступностью.

"Добровольная капитуляция правительства перед организованной преступностью, прекращение преследований, арестов и конфискаций у наркомафии оставляют население на произвол судьбы... Правительство, неспособное справиться с обеспечением безопасности, является несостоятельным", - заявил в интервью местным СМИ депутат Партии национального действия Марко Кортес.