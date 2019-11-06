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РИА Новости

Президент Мексики отказался принять помощь Трампа в борьбе с преступностью

00:35 06.11.2019
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© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 6 ноя - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил по итогам телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что правосудие в Мексике - дело правительства страны.
"Через президента Трампа я выразил мои глубочайшие соболезнования родным и близким жертв инцидента на границе Чиуауа и Сонора. Поблагодарил его за готовность помочь и сообщил, что правосудием занимаются органы правительства Мексики", - написал Лопес Обрадор в Twitter.
Таким образом, президент Мексики публично проигнорировал два предложения о помощи США со стороны президента Трампа, который ранее заявил о готовности немедленно включиться в борьбу с организованной преступностью в соседней стране.
"Время Мексике объявить при помощи США войну наркокартелям и стереть их с лица земли. Ждем лишь звонка от вашего великого президента!", - написал Трамп в Twitter накануне переговоров с Лопесом Обрадором.
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Заявления лидеров стран последовали после массового убийства членов мормонской общины, которое накануне произошло на севере страны. Преступники расстреляли три автомобиля с женщинами и детьми, погибли девять человек, еще шестеро получили пулевые ранения.
По версии правительства, колонну из трех машин, в которой ехала семья, могли спутать с автомобилями преступных группировок - в этой местности за влияние борются ячейка Тихоокеанского картеля и группировка из Чиуауа. По другой версии, нападение было актом мести со стороны местных преступников. Некоторые члены общины являлись активистами, выступающими против насилия и небезопасности в регионе.
Представители мексиканской оппозиции вновь призвали президента пересмотреть стратегию безопасности страны, обвинили действующее правительство в неспособности обеспечить безопасность граждан и капитуляции перед организованной преступностью.
"Добровольная капитуляция правительства перед организованной преступностью, прекращение преследований, арестов и конфискаций у наркомафии оставляют население на произвол судьбы... Правительство, неспособное справиться с обеспечением безопасности, является несостоятельным", - заявил в интервью местным СМИ депутат Партии национального действия Марко Кортес.
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В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).
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КортесДональд ТрампАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаСШАTwitterВ мире
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