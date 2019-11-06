Из раздевалки в гримерку. Кто из спортсменов сделал карьеру в кино

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Они покорили гоночные трассы, футбольные поля и боксерские ринги. Но спорт — это только начало. После рекордов и миллионных гонораров многие атлеты идут в рекламу, на телевидение или становятся актерами, иногда затмевая главных звезд. О талантливых спортсменах, которые сыграли запоминающиеся роли в кино, — в материале РИА Новости.
Мария Киселева
На днях стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию депутат Мосгордумы Мария Киселева согласилась вновь стать ведущей программы "Слабое звено".
После завершения карьеры в бассейне Мария пришла на телевидение как спортивный журналист, но появление в роли злобной ведущей ток-шоу в 2001 году запомнилось многим. Примерно тогда же она сыграла Варю Иволгину в многосерийном фильме режиссера Владимира Бортко "Идиот" по роману Достоевского.
Конечно же, персонаж Михаэля пришел к финишу первым. Символично, что тренера Шумахера сыграл Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации и бывший главный спортивный директор команды Ferrari "Формулы-1".
Зинедин Зидан
"Астерикс на Олимпийских играх" снимали французы, поэтому в нем не мог не появится самый знаменитый и любимый ими спортсмен того времени — полузащитник и футбольный тренер Зинедин Зидан.
Американский баскетболист, олимпийский чемпион, самый молодой спортсмен из списка 50 лучших игроков в истории НБА — все это про Шакила О‘Нила.
На спортивных достижениях Шакил не остановился: пробовал себя в качестве рэп-исполнителя и актера. В ленте "Джинна вызывали?" он сыграл главную роль. Появился в картинах "После заката", "Очень страшное кино 4", "Одноклассники 2" и других. А еще озвучил героев в мультфильмах "Смурфики 2" и "ЛЕГО Фильм".
Майк Тайсон
Один из самых узнаваемых боксеров Майк Тайсон снялся в более чем 50 фильмах, шоу и сериалах — в роли самого себя или вымышленных персонажей. Это "Рокки Бальбоа", "Когда меня полюбят", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и сериал "Как я встретил вашу маму".
Но, пожалуй, самым колоритным можно назвать камео в ленте "Мальчишник в Вегасе". Там спортсмен требовал у героев картины отдать своего тигра. Роль была немногословной, но так понравилась зрителям, что боксер вернулся на экран в продолжении франшизы.
Британскому футбольному полузащитнику Дэвиду Бекхэму было мало спортивных наград, рекламных контрактов и съемок для модных журналов. В 2015 году он снялся в роли-камео в фильме Гая Ричи "Агенты А. Н. К. Л.".
Через пару лет у того же режиссера в "Мече короля Артура" футболист перевоплотился в неузнаваемого и дерзкого рыцаря Триггера, который служит королю Вортигерну (Джуд Лоу).
Сейчас мало кто помнит, что Железный Арни — экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер — начинал как культурист.
С 1962 года Арнольд выступал как бодибилдер, а его первой актерской работой в 1970-м стал фильм "Геркулес в Нью-Йорке". Интересно, что это единственная картина, в титрах которой он представлен под псевдонимом (Арнольд Стронг).
На сегодняшний день американец с австрийскими корнями снялся почти в 70 фильмах. А на прошлой неделе вернулся на экраны в продолжении франшизы про Терминатора.
Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала — не только титулованный рестлер и музыкант, но еще и актер.
Его первая главная роль — Царь скорпионов в одноименном фильме 2002 года. К этому времени Джонсон уже был знаменитым спортсменом и успел написать автобиографию The Rock Says. Гонорар Дуэйна за картину (5,5 миллиона долларов) занесли в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший за первую главную роль.
Джонсон также снялся в фильмах "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе" и франшизе "Форсаж".
А недавно его признали самым популярным и высокооплачиваемым американским актером в мире.
В кино идут не только спортсмены-мужчины. Яркий пример — профессиональный боец MMA (смешанных боевых искусств. — Прим. ред.) Джина Карано.
Ее дебютом на экране стала роль Мэллори Кейн в фильме Стивена Содерберга "Нокаут" (2013), а через два года вышла картина "Форсаж 6". Там Джина сыграла члена службы безопасности в команде Хоббса (Дуэйн Джонсон). Еще одна запоминающаяся роль — мутант по имени Ангельская пыль в ленте "Дэдпул".
Кроме этого, Карано появилась в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 3, где перевоплотилась в советского спецназовца и снайпера Наташу Волкову.
В планах у нее несколько проектов: спин-офф "Звездных войн" и сериал "Мандалорец".
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