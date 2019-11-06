Из раздевалки в гримерку. Кто из спортсменов сделал карьеру в кино

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Они покорили гоночные трассы, футбольные поля и боксерские ринги. Но спорт — это только начало. После рекордов и миллионных гонораров многие атлеты идут в рекламу, на телевидение или становятся актерами, иногда затмевая главных звезд. О талантливых спортсменах, которые сыграли запоминающиеся роли в кино, — в материале РИА Новости.

Мария Киселева

На днях стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию депутат Мосгордумы Мария Киселева согласилась вновь стать ведущей программы "Слабое звено".

После завершения карьеры в бассейне Мария пришла на телевидение как спортивный журналист, но появление в роли злобной ведущей ток-шоу в 2001 году запомнилось многим. Примерно тогда же она сыграла Варю Иволгину в многосерийном фильме режиссера Владимира Бортко "Идиот" по роману Достоевского.

© ОРТ Ведущая программы "Слабое звено" Мария Киселева © ОРТ Ведущая программы "Слабое звено" Мария Киселева

Михаэль Шумахер

Немецкий автогонщик "Формулы-1" по прозвищу Красный барон, завоевав множество титулов и наград, появился и в кино. На съемочной площадке он отыграл не менее ярко, чем в спорте.

Зрителям помнится камео Шумахера — Шумикс, погонщик на колесницах в картине "Астерикс на Олимпийских играх", основанной на серии комиксов о вымышленных галлах Астериксе и Обеликсе.

© Pathé (2008) Михаэль Шумахер в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" 1 из 2 Михаэль Шумахер в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) © Pathé (2008) Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" 2 из 2 Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) 1 из 2 Михаэль Шумахер в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) 2 из 2 Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008)

Конечно же, персонаж Михаэля пришел к финишу первым. Символично, что тренера Шумахера сыграл Жан Тодт, президент Международной автомобильной федерации и бывший главный спортивный директор команды Ferrari "Формулы-1".

Зинедин Зидан

"Астерикс на Олимпийских играх" снимали французы, поэтому в нем не мог не появится самый знаменитый и любимый ими спортсмен того времени — полузащитник и футбольный тренер Зинедин Зидан.

© Pathé (2008) Зинедин Зидан в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" 1 из 2 Зинедин Зидан в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) © Pathé (2008) Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" 2 из 2 Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) 1 из 2 Зинедин Зидан в фильме "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008) 2 из 2 Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх" © Pathé (2008)

Герой получил имя Зинедис. Роль была небольшой — но костюм и грим! На лысого Зидана надели черный парик каре, ярко подвели глаза и облачили в одежду древних египтян.

Кстати, в этом же фильме сыграли теннисистка Амели Моресмо, рестлер Натан Джонс, баскетболист Тони Паркер.

Шакил О‘Нил

© Columbia Pictures, Happy Madison Productions, SPE (2013) Шакил О‘Нил в фильме "Одноклассники 2" 1 из 3 Шакил О‘Нил в фильме "Одноклассники 2" © Columbia Pictures, Happy Madison Productions, SPE (2013) © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996) Кадр из фильма "Джинна вызывали?" 2 из 3 Кадр из фильма "Джинна вызывали?" © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996) © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996) Сцена из фильма "Джинна вызывали?" 3 из 3 Сцена из фильма "Джинна вызывали?" © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996) 1 из 3 Шакил О‘Нил в фильме "Одноклассники 2" © Columbia Pictures, Happy Madison Productions, SPE (2013) 2 из 3 Кадр из фильма "Джинна вызывали?" © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996) 3 из 3 Сцена из фильма "Джинна вызывали?" © Interscope Communications, PolyGram Filmed Entertainment, Touchstone Pictures (1996)

Американский баскетболист, олимпийский чемпион, самый молодой спортсмен из списка 50 лучших игроков в истории НБА — все это про Шакила О‘Нила.

На спортивных достижениях Шакил не остановился: пробовал себя в качестве рэп-исполнителя и актера. В ленте "Джинна вызывали?" он сыграл главную роль. Появился в картинах "После заката", "Очень страшное кино 4", "Одноклассники 2" и других. А еще озвучил героев в мультфильмах "Смурфики 2" и "ЛЕГО Фильм".

Майк Тайсон

Один из самых узнаваемых боксеров Майк Тайсон снялся в более чем 50 фильмах, шоу и сериалах — в роли самого себя или вымышленных персонажей. Это "Рокки Бальбоа", "Когда меня полюбят", "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" и сериал "Как я встретил вашу маму".

© Warner Bros., Legendary Pictures (2009) Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" 1 из 2 Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" © Warner Bros., Legendary Pictures (2009) © 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014) Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму" 2 из 2 Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму" © 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014) 1 из 2 Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" © Warner Bros., Legendary Pictures (2009) 2 из 2 Сцена из сериала "Как я встретил вашу маму" © 20th Century Fox Television, Bays Thomas Productions (2005 - 2014)

Но, пожалуй, самым колоритным можно назвать камео в ленте "Мальчишник в Вегасе". Там спортсмен требовал у героев картины отдать своего тигра. Роль была немногословной, но так понравилась зрителям, что боксер вернулся на экран в продолжении франшизы.

Дэвид Бекхэм

© Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Safehouse Pictures, Weed Road Pictures, 2017 Дэвид Бекхэм в фильме "Меч короля Артура" 1 из 2 Дэвид Бекхэм в фильме "Меч короля Артура" © Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Safehouse Pictures, Weed Road Pictures, 2017 © Warner Bros. (2015) Кадр из фильма "Агенты А. Н. К. Л." 2 из 2 Кадр из фильма "Агенты А. Н. К. Л." © Warner Bros. (2015) 1 из 2 Дэвид Бекхэм в фильме "Меч короля Артура" © Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Safehouse Pictures, Weed Road Pictures, 2017 2 из 2 Кадр из фильма "Агенты А. Н. К. Л." © Warner Bros. (2015)

Британскому футбольному полузащитнику Дэвиду Бекхэму было мало спортивных наград, рекламных контрактов и съемок для модных журналов. В 2015 году он снялся в роли-камео в фильме Гая Ричи "Агенты А. Н. К. Л.".

Через пару лет у того же режиссера в "Мече короля Артура" футболист перевоплотился в неузнаваемого и дерзкого рыцаря Триггера, который служит королю Вортигерну (Джуд Лоу).

Неймар

© Maple Cage Productions (2017) Кадр из фильма "Три икса: Мировое господство" © Maple Cage Productions (2017) Кадр из фильма "Три икса: Мировое господство"

Один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире — бразилец Неймар сыграл в боевике "Три икса: Мировое господство".

В ленте также появились Вин Дизель, Нина Добрев, Сэмюэл Л. Джексон. С последним у Неймара и была энергичная сцена, в которой нападающий показал свои спортивные навыки.

Арнольд Шварценеггер

© Imagine Entertainment, 1990 Кадр из фильма "Детсадовский полицейский" 1 из 6 Кадр из фильма "Детсадовский полицейский" © Imagine Entertainment, 1990 © 20th Century Fox Film Corporation (1987) Кадр из фильма "Хищник" 2 из 6 Кадр из фильма "Хищник" © 20th Century Fox Film Corporation (1987) © Universal Pictures (1982) Кадр из фильма "Конан-варвар" 3 из 6 Кадр из фильма "Конан-варвар" © Universal Pictures (1982) © Carolco Pictures Inc. (1990) Кадр из фильма "Вспомнить все" 4 из 6 Кадр из фильма "Вспомнить все" © Carolco Pictures Inc. (1990) © Warner Bros. (1997) Кадр из фильма "Бэтмен и Робин" 5 из 6 Кадр из фильма "Бэтмен и Робин" © Warner Bros. (1997) © Universal Pictures Кадр из фильма "Близнецы" 6 из 6 Кадр из фильма "Близнецы" © Universal Pictures 1 из 6 Кадр из фильма "Детсадовский полицейский" © Imagine Entertainment, 1990 2 из 6 Кадр из фильма "Хищник" © 20th Century Fox Film Corporation (1987) 3 из 6 Кадр из фильма "Конан-варвар" © Universal Pictures (1982) 4 из 6 Кадр из фильма "Вспомнить все" © Carolco Pictures Inc. (1990) 5 из 6 Кадр из фильма "Бэтмен и Робин" © Warner Bros. (1997) 6 из 6 Кадр из фильма "Близнецы" © Universal Pictures

Сейчас мало кто помнит, что Железный Арни — экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер — начинал как культурист.

С 1962 года Арнольд выступал как бодибилдер, а его первой актерской работой в 1970-м стал фильм "Геркулес в Нью-Йорке". Интересно, что это единственная картина, в титрах которой он представлен под псевдонимом (Арнольд Стронг).

На сегодняшний день американец с австрийскими корнями снялся почти в 70 фильмах. А на прошлой неделе вернулся на экраны в продолжении франшизы про Терминатора.

Дуэйн Джонсон

© Universal Pictures, Original Film (2013) Дуэйн Джонсон в фильме "Форсаж 6" 1 из 3 Дуэйн Джонсон в фильме "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013) © Universal Pictures, Original Film (2013) Кадр из фильма "Форсаж 6" 2 из 3 Кадр из фильма "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013) © Парадиз Дуэйн Скала Джонсон в фильме "Кровью и потом: Анаболики" 3 из 3 Дуэйн Скала Джонсон в фильме "Кровью и потом: Анаболики" © Парадиз 1 из 3 Дуэйн Джонсон в фильме "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013) 2 из 3 Кадр из фильма "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013) 3 из 3 Дуэйн Скала Джонсон в фильме "Кровью и потом: Анаболики" © Парадиз

Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала — не только титулованный рестлер и музыкант, но еще и актер.

Его первая главная роль — Царь скорпионов в одноименном фильме 2002 года. К этому времени Джонсон уже был знаменитым спортсменом и успел написать автобиографию The Rock Says. Гонорар Дуэйна за картину (5,5 миллиона долларов) занесли в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший за первую главную роль.

Джонсон также снялся в фильмах "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Копы в глубоком запасе" и франшизе "Форсаж".

А недавно его признали самым популярным и высокооплачиваемым американским актером в мире.

Джина Карано

© Irish Film Board, Relativity Media (2012) Джина Карано в фильме "Нокаут" 1 из 2 Джина Карано в фильме "Нокаут" © Irish Film Board, Relativity Media (2012) © Universal Pictures, Original Film (2013) Кадр из фильма "Форсаж 6" 2 из 2 Кадр из фильма "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013) 1 из 2 Джина Карано в фильме "Нокаут" © Irish Film Board, Relativity Media (2012) 2 из 2 Кадр из фильма "Форсаж 6" © Universal Pictures, Original Film (2013)

В кино идут не только спортсмены-мужчины. Яркий пример — профессиональный боец MMA (смешанных боевых искусств. — Прим. ред.) Джина Карано.

Ее дебютом на экране стала роль Мэллори Кейн в фильме Стивена Содерберга "Нокаут" (2013), а через два года вышла картина "Форсаж 6". Там Джина сыграла члена службы безопасности в команде Хоббса (Дуэйн Джонсон). Еще одна запоминающаяся роль — мутант по имени Ангельская пыль в ленте "Дэдпул".

Кроме этого, Карано появилась в компьютерной игре Command & Conquer: Red Alert 3, где перевоплотилась в советского спецназовца и снайпера Наташу Волкову.

В планах у нее несколько проектов: спин-офф "Звездных войн" и сериал "Мандалорец".

Алексей Ягудин

© Star Media (2008) Алексей Ягудин в сцене из сериала "Жаркий лед" 1 из 2 Алексей Ягудин в сцене из сериала "Жаркий лед" © Star Media (2008) © Star Media (2008) Кадр из сериала "Жаркий лед" 2 из 2 Кадр из сериала "Жаркий лед" © Star Media (2008) 1 из 2 Алексей Ягудин в сцене из сериала "Жаркий лед" © Star Media (2008) 2 из 2 Кадр из сериала "Жаркий лед" © Star Media (2008)

Не отстают и российские спортсмены. Например, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

Завершив профессиональную карьеру, он играл в спектакле на сцене театра Сатиры, вел телешоу, а еще снялся в одной из главных ролей в проекте "Жаркий лед" и появился в роли-камео в сериале "Деффчонки".

Олег Тактаров

© Фото : East News Олег Тактаров в триллере с Робертом Де Ниро "15 минут славы" 1 из 2 Олег Тактаров в триллере с Робертом Де Ниро "15 минут славы" © Фото : East News © Emmett/Furla Films, Grosvenor Park Media, Millennium Films (2008) Кадр из фильма "Право на убийство" 2 из 2 Кадр из фильма "Право на убийство" © Emmett/Furla Films, Grosvenor Park Media, Millennium Films (2008) 1 из 2 Олег Тактаров в триллере с Робертом Де Ниро "15 минут славы" © Фото : East News 2 из 2 Кадр из фильма "Право на убийство" © Emmett/Furla Films, Grosvenor Park Media, Millennium Films (2008)

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам, известный под псевдонимом Русский медведь Олег Тактаров одновременно сделал актерскую карьеру, причем не столько на родине, сколько в Голливуде.