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РИА Новости
Культура

Названы самые популярные американские актеры

13:51 03.11.2019 (обновлено: 15:26 03.11.2019)
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© AFP 2019 / Frederick J. BrownЗнак Голливуда
Знак Голливуда
© AFP 2019 / Frederick J. Brown
Знак Голливуда. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дженнифер Энистон стала самой популярной среди американских актеров и актрис в США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на исследование аналитической компании MVPindex, изучившей поведение пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube с 22 по 29 октября.
На втором месте — самый высокооплачиваемый актер мира Дуэйн "Скала" Джонсон, затем идет актриса Лили Рейнхарт. В пятерке лидеров также оказались Камила Мендес и Гэбриэль Юнион.
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Названы самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes
В октябре Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram: всего за пять часов и 16 минут на ее страницу подписались более миллиона человек. В работе социальной сети даже произошел сбой, когда пользователи начали ставить лайки на первую фотографию, на которой актриса запечатлена с коллегами по сериалу "Друзья". Сейчас на ее страницу подписаны более 18 миллионов человек.
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КультураДуэйн ДжонсонДженнифер ЭнистонСШАВ мире
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