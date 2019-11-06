Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего

Футбольный болельщик фотографируется на фоне фонтанов Большого каскада в Государственном музее-заповеднике "Петергоф" в дни проведения чемпионата мира по футболу ФИФА-2018

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, какие фотографии привозят из отпуска чаще всего, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование, в котором приняли участие 53 тысячи пользователей, и выяснили, что треть из них делают селфи, так как не доверяют друзьям и прохожим.

Для фотографий опытные путешественники советуют включать таймер автоспуска и не слушать предложений желающих помочь. "Они снимут с заваленным горизонтом, обрезанной башней или даже головой и ногами", — объясняют респонденты. Кроме того, чтобы сделать удачные кадры без толп отдыхающих, лучше отправиться в тур в несезон, говорят туристы.

26% пользователей привозят из отпуска фотографии пейзажей, поскольку им не нравится, как они выглядят на снимках.

Необычные здания, соборы, крепости снимают 23% путешественников. Есть туристы, которые ездят в разные города на матчи любимой футбольной команды и фотографируют стадионы. Другие пытаются запечатлеть в разных городах станции метро или необычные граффити.