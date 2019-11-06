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РИА Новости

Большинство европейцев заявили о кризисе либерализма, показал опрос

19:24 06.11.2019 (обновлено: 20:46 06.11.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкАкция протеста в Париже
Акция протеста в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Большинство европейцев и американцев считают, что идея либерализма переживает кризис. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.
Респондентов попросили оценить либерализм как современную модель общества, предполагающую невмешательство государства в экономику, мультикультурализм и изменение традиционного определения семьи.
© SputnikРезультаты опроса Sputnik.Мнения
Результаты опроса Sputnik.Мнения
© Sputnik
Результаты опроса Sputnik.Мнения
Подавляющее большинство итальянцев (80 процентов) и французов (73 процента) заявили, что либерализм находится в кризисе. В Германии, США и Великобритании доля тех, кто поддержал эту точку зрения, превысила половину: 61 процент немцев, 60 процентов американцев и 58 процентов британцев указали на необходимость развития других моделей общества.
Самый высокий уровень одобрения либерализма продемонстрировали жители Великобритании (42 процента), а самый низкий — итальянцы (20 процентов). В США 40 процентов опрошенных назвали эту модель общества "хорошей". В Германии их доля достигла 39 процентов, а во Франции — 27.
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В ходе исследования социологи установили, что американцы и британцы с более высоким уровнем образования чаще соглашаются с тем, что существующая модель либерализма находится в кризисе. В других странах такого мнения в основном придерживаются люди, имеющие низкий или средний уровень образования.
Во Франции либерализм чаще критикуют люди старше 35 лет и жители сельских коммун. В Германии против него выступают в первую очередь респонденты из Саксонии и Берлина.
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В США недовольство либеральными идеями выражают преимущественно сторонники Республиканской партии. При этом нерелигиозные американцы в основном поддерживают эту модель общества.
Опрос IFop проводился для Sputnik News с 2 по 15 октября 2019 года во Франции (в нем приняли участие 1003 респондента), США (1019 респондентов), Италии (1001 респондент), Великобритании и Германии (по 1004 респондента). Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1 процента при доверительной вероятности 95 процентов.
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6 ноября, 23:15
mmirko.bellotti
429000022
Свобода высказывать свои мысли? Вы расскажите это в Европе, а особенно в США. Там долго над вами будут смеяться.а насчёт выбора того кто будет управлять страной особенно ярко выражено в США. Народ выбрал одних, но есть выборщики, которым наплевать кого хочет видеть народ, главное за кого больше заплатили. А ваш Либерализм хорошо показал себя в 90-е когда вы господа либералы готовы были продать всех и все лишь бы заполучить вожделенные зелёные фантики. Спасибо хватит, видели, жили.
6 ноября, 20:00
Alex McDonalds
189120016
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