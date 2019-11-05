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РИА Новости

Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

23:38 05.11.2019 (обновлено: 23:46 05.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Лопесу Обрадору помощь в борьбе с преступностью после убийства группы американцев в этой стране, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Обсуждалось недавнее насилие в Мексике и борьба с растущим насилием со стороны картелей и криминальных группировок в регионе. Президент Трамп ясно заявил, что США осуждают эти жестокие акты насилия, которые унесли жизни девяти американских граждан, и предложил Мексике помощь с тем, чтобы преступники предстали перед судом", - говорится в заявлении Белого дома.
Президент США Дональд Трамп
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"Лидеры обсудили также продолжение пограничного сотрудничества и крепкие двусторонние отношения между США и Мексикой", - говорится в заявлении.
Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона. По последним данным, число погибших возросло до 12 человек, сообщает газета Universal. По данным издания, пять детей смогли сбежать и в настоящее время числятся пропавшими. Поисковая операция, в которой задействованы военнослужащие и полиция, продолжается. СМИ писали, что погибшие относятся к сообществу проживающих на территории Мексики американских мормонов с двойным гражданством. Посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.
Как сообщает Universal, в понедельник вечером семья ЛеБарон призвала все сообщество мормонов вооружиться и отправиться на поиски пропавших детей. Помимо этого они утверждают, что обратились за помощью к ФБР.
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