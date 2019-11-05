Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики

"Сегодня президент Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Обсуждалось недавнее насилие в Мексике и борьба с растущим насилием со стороны картелей и криминальных группировок в регионе. Президент Трамп ясно заявил, что США осуждают эти жестокие акты насилия, которые унесли жизни девяти американских граждан, и предложил Мексике помощь с тем, чтобы преступники предстали перед судом", - говорится в заявлении Белого дома.