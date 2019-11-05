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РИА Новости

Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12

16:50 05.11.2019
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12, сообщает газета Universal со ссылкой на родственников погибших.
Ранее сообщалось о девяти погибших и восьми пропавших.
Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона. Первыми жертвами нападения стали двоюродная сестра активиста и ее четверо детей. Все пятеро погибли в автомобиле, который загорелся после попадания пуль в бензобак. Позднее стало известно о гибели еще двух женщин и пятерых детей.
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По данным издания, пять детей смогли сбежать и в настоящее время числятся пропавшими. Поисковая операция, в которой задействованы военнослужащие и полиция, продолжается. Посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что Хулиан ЛеБарон стал активистом за права человека в 2009 году, когда был убит его брат Бенхамин, возглавлявший группу, противостоящую похищениям людей.
Как сообщает Universal, в понедельник вечером семья ЛеБарон призвала все сообщество мормонов вооружиться и отправиться на поиски пропавших детей. Помимо этого они утверждают, что обратились за помощью к ФБР.
"В соответствии с указаниями президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора со вчерашнего дня мы поддерживаем связь с американским послом Крисом Ландау и его командой в связи с трагедией, произошедшей на границе штатов Сонора и Чиуауа", - написал в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Президент Мексики также выступил с осуждением по поводу атаки на мормонов.
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