Число погибших после нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на группу мормонов в Число погибших в результате нападения на группу мормонов в Мексике возросло до 12, сообщает газета Universal со ссылкой на родственников погибших.

Ранее сообщалось о девяти погибших и восьми пропавших.

Инцидент произошел в понедельник на дороге, ведущей от штата Чиуауа в штат Сонора. Сообщается, что атаке подверглись родственники активиста Хулиана ЛеБарона. Первыми жертвами нападения стали двоюродная сестра активиста и ее четверо детей. Все пятеро погибли в автомобиле, который загорелся после попадания пуль в бензобак. Позднее стало известно о гибели еще двух женщин и пятерых детей.

По данным издания, пять детей смогли сбежать и в настоящее время числятся пропавшими. Поисковая операция, в которой задействованы военнослужащие и полиция, продолжается. Посольство США в Мексике заявило, что поддерживает контакт с местными властями по поводу произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что Хулиан ЛеБарон стал активистом за права человека в 2009 году, когда был убит его брат Бенхамин, возглавлявший группу, противостоящую похищениям людей.

Как сообщает Universal, в понедельник вечером семья ЛеБарон призвала все сообщество мормонов вооружиться и отправиться на поиски пропавших детей. Помимо этого они утверждают, что обратились за помощью к ФБР.