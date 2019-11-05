Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов. Гейтс идет следом за ним с показателем 106,8 миллиарда.

В июне состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и Безосу. Месяц спустя, по данным Bloomberg Billionaires Index, он временно обогнал Гейтса, который впервые в истории семилетней истории индекса миллиардеров опустился ниже второй строчки.