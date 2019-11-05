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РИА Новости

Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей

23:10 05.11.2019
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© AFP 2019 / Tobias SchwarzБывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс
Бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов. Гейтс идет следом за ним с показателем 106,8 миллиарда.
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Возглавляет список по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, в совокупности он имеет 112,4 миллиарда долларов.
В июне состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и Безосу. Месяц спустя, по данным Bloomberg Billionaires Index, он временно обогнал Гейтса, который впервые в истории семилетней истории индекса миллиардеров опустился ниже второй строчки.
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