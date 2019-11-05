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РИА Новости
Война в Сирии

Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийской Эль-Хасаке

22:12 05.11.2019 (обновлено: 22:13 05.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция в Сирии
Российская военная полиция в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршруту в провинции Эль-Хасака, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Раннее сообщалось, что во вторник военная полиция РФ и Турции совершили совместное патрулирование близ города Кобани на границе на севере Сирии. По данным Минобороны РФ, патрулирование было проведено по маршруту Айлишер – Бандархан провинции Алеппо.
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"Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака", - заявил Боренков.
Кроме того, на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований: 5 ноября было зафиксировано 27 обстрелов.
Как сообщил Боренков, боевики обстреляли населенные пункты Сабикия, Биньямин, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Арафит, Калаз-Тахтани, Чекурджак, Джубб-эль-Мгара, Кара-Джагез, Санджека, Сафсафа, Джанаджик провинции Латакия; Хабит, Эс-Салихия, Дрейба провинции Идлиб; Дар-Хардата, Эль-Хуаш, Кафер-Нбуда, Эль-Арейми, Кара-Джурн и Тель-Метвази провинции Хама.
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