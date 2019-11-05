Российская военная полиция проводит патрулирование в сирийской Эль-Хасаке

Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии

"Российской стороной было продолжено патрулирование по маршрутам Камышлия – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака", - заявил Боренков.

Кроме того, на территории идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований: 5 ноября было зафиксировано 27 обстрелов.