Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция и пограничная служба Турции завершила второе патрулирование на 70 километрах границы с Сирией, сообщили в Минобороны.
Патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах и вернулся в исходный пункт — таможенный переход Айлишар. Прохождение маршрута заняло около двух часов.
1 ноября, 15:03Сказано в эфиреРабота на стабилизацию. Россия и Турция вышли в совместный патруль в СирииРоссия и Турция начали первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов назвал ситуацию нестандартной и объяснил, почему.
Как рассказал офицер военной полиции Иван Жуков, стороны "внесли небольшие коррективы".
"Турки хотели, чтобы мы развернулись в небольшом режиме, разворот не был спланирован, поэтому патрулирование прошло по маршруту, который мы провели вчера. Мы знали место разворота. Поэтому пошли по нашему заранее спланированному маршруту", — отметил он.
В состав патруля входили восемь единиц военной техники — бронированные автомобили "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки в режиме реального времени обеспечил беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Это уже второе совместное с Турцией патрулирование границы, но первое в районе Кобани. Первый патруль в минувшую пятницу вышел от таможенного перехода Дербесия (это более 300 километров от Кобани) и прошел на запад 110 километров туда и обратно на глубине шести километров от границы. Все прошло без инцидентов.
Ситуация на севере Сирии
Ситуация на севере Арабской Республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей и Анкара не готова идти на компромиссы.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"
После истечения действия режима прекращения огня 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Согласно документу, на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они помогали выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также вели патрулирование совместно с турками.
Спустя неделю министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.