Россия и Турция завершили второе патрулирование в Сирии

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в Северо-Восточной Сирии. Архивное фото

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в Северо-Восточной Сирии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция и пограничная служба Турции завершила второе патрулирование на 70 километрах границы с Сирией, сообщили в Минобороны . Российская военная полиция и пограничная служба Турции завершила второе патрулирование на 70 километрах границы с Сирией, сообщили в

Патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах и вернулся в исходный пункт — таможенный переход Айлишар. Прохождение маршрута заняло около двух часов.

Как рассказал офицер военной полиции Иван Жуков, стороны "внесли небольшие коррективы".

"Турки хотели, чтобы мы развернулись в небольшом режиме, разворот не был спланирован, поэтому патрулирование прошло по маршруту, который мы провели вчера. Мы знали место разворота. Поэтому пошли по нашему заранее спланированному маршруту", — отметил он.

В состав патруля входили восемь единиц военной техники — бронированные автомобили "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки в режиме реального времени обеспечил беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.

Это уже второе совместное с Турцией патрулирование границы, но первое в районе Кобани. Первый патруль в минувшую пятницу вышел от таможенного перехода Дербесия (это более 300 километров от Кобани) и прошел на запад 110 километров туда и обратно на глубине шести километров от границы. Все прошло без инцидентов.

Ситуация на севере Сирии

Ситуация на севере Арабской Республики обострилась в начале октября, когда Анкара начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов.

Семнадцатого октября Турция по договоренности с США приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей и Анкара не готова идти на компромиссы.

После истечения действия режима прекращения огня 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Согласно документу, на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они помогали выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также вели патрулирование совместно с турками.