Глава РАН раскритиковал работу комиссии по борьбе с фальсификацией в науке

На следующей неделе состоятся очередные выборы в члены РАН. В конце октября комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований в своем докладе опубликовала фамилии свыше 50 кандидатов, у которых нашла различные нарушения (плагиат в диссертациях, подлог в научных исследованиях, распространение лженаучных идей и т.д.). Позже комиссия публично признала, что в ее докладе содержатся "неточности и некорректности".

По его словам, "нарушения бывают разные". "К примеру, двойная публикация в разных изданиях. Такое иногда бывает в нашей неразберихе. Может, даже не этот человек инициировал вторую публикацию, а какой-то не основной автор что-то переопубликовал и даже не сказал. Поэтому все это нужно внимательно анализировать, чем и занимаются профессионалы в отделениях", - сказал Сергеев. "В итоге этой работы эксперты решили, что к ряду ученых претензии комиссии по противодействию фальсификации не являются решающими, поэтому их можно рекомендовать участвовать в выборах", - добавил глава Академии наук.