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РИА Новости

Глава РАН раскритиковал работу комиссии по борьбе с фальсификацией в науке

21:40 05.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований, прежде чем выносить свой вердикт о нарушениях в работах кандидатов в члены РАН, должна была сначала обратиться к профессиональным специалистам в тематических отделениях Академии наук, заявил президент РАН Александр Сергеев.
На следующей неделе состоятся очередные выборы в члены РАН. В конце октября комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований в своем докладе опубликовала фамилии свыше 50 кандидатов, у которых нашла различные нарушения (плагиат в диссертациях, подлог в научных исследованиях, распространение лженаучных идей и т.д.). Позже комиссия публично признала, что в ее докладе содержатся "неточности и некорректности".
Президент РАН Александр Сергеев
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"Этой комиссией, созданной по инициативе РАН, был нарушен регламент… Всю критику, предложения, рекомендации комиссии прежде всего должны пропускать через отделения и только после этого выносить в СМИ. Даже если мнение отделений и комиссий не совпадает, публикуйте информацию с разногласиями, но сначала все материалы надо показать профессионалам в отделениях", - сказал Сергеев в интервью "Российской газете".
По его словам, "нарушения бывают разные". "К примеру, двойная публикация в разных изданиях. Такое иногда бывает в нашей неразберихе. Может, даже не этот человек инициировал вторую публикацию, а какой-то не основной автор что-то переопубликовал и даже не сказал. Поэтому все это нужно внимательно анализировать, чем и занимаются профессионалы в отделениях", - сказал Сергеев. "В итоге этой работы эксперты решили, что к ряду ученых претензии комиссии по противодействию фальсификации не являются решающими, поэтому их можно рекомендовать участвовать в выборах", - добавил глава Академии наук.
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