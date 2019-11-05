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РИА Новости

Глава РАН не исключил "серьезной дискуссии" о лженауке на собрании академии

21:32 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РАН Александр Сергеев
Президент РАН Александр Сергеев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РАН Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серьезная дискуссия о том, являются ли лженаукой работы некоторых кандидатов в члены Российской академии наук, может развернуться на предстоящем Общем собрании РАН, в ходе которого пройдут выборы в Академию, считает ее президент Александр Сергеев.
На следующей неделе состоятся очередные выборы в члены РАН. Ранее академическая комиссия по борьбе с лженаукой заявила, что нашла у шести кандидатов псевдонаучные публикации в перечне научных трудов. Речь, прежде всего, шла о статьях о гомеопатических препаратах.
Гомеопатические средства. Архивное фото
11 февраля 2017, 13:42РИА Новости
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"Несколько лет назад комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала свой доклад, констатирующий, что на сегодняшний день научных доказательств по механизмам действия гомеопатических препаратов нет", - напомнил Сергеев в интервью "Российской газете".
"Кандидаты будут голосоваться на выборах соответствующих отделений (Академии наук). Каков будет вердикт, трудно сказать. Совсем не исключено, что будет серьезная дискуссия уже на Общем собрании РАН. За ним последнее слово", - сказал Сергеев.
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