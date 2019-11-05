Глава РАН не исключил "серьезной дискуссии" о лженауке на собрании академии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Серьезная дискуссия о том, являются ли лженаукой работы некоторых кандидатов в члены Российской академии наук, может развернуться на предстоящем Общем собрании РАН, в ходе которого пройдут выборы в Академию, считает ее президент Александр Сергеев.
На следующей неделе состоятся очередные выборы в члены РАН. Ранее академическая комиссия по борьбе с лженаукой заявила, что нашла у шести кандидатов псевдонаучные публикации в перечне научных трудов. Речь, прежде всего, шла о статьях о гомеопатических препаратах.
11 февраля 2017, 13:42РИА НовостиОнищенко рассказал о меморандуме о признании гомеопатии лженаукой
"Несколько лет назад комиссия по борьбе с лженаукой опубликовала свой доклад, констатирующий, что на сегодняшний день научных доказательств по механизмам действия гомеопатических препаратов нет", - напомнил Сергеев в интервью "Российской газете".
"Кандидаты будут голосоваться на выборах соответствующих отделений (Академии наук). Каков будет вердикт, трудно сказать. Совсем не исключено, что будет серьезная дискуссия уже на Общем собрании РАН. За ним последнее слово", - сказал Сергеев.