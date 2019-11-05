Глава РАН не исключил "серьезной дискуссии" о лженауке на собрании академии

"Кандидаты будут голосоваться на выборах соответствующих отделений (Академии наук). Каков будет вердикт, трудно сказать. Совсем не исключено, что будет серьезная дискуссия уже на Общем собрании РАН. За ним последнее слово", - сказал Сергеев.