На Украине возбудили дело из-за пропажи материалов по Евромайдану

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Госсударственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело из-за утери следователями Генеральной прокуратуры материалов одного из дел "евромайдана", сообщил директор Госбюро Роман Труба.
"Вчера мы получили обращение в отношение следователей Управления спецрасследований генеральной прокуратуры, которые допустили потерю материалов уголовных дел. Мы получили два тома материалов одного из уголовных дел. Нами внесены сведения в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований - ред.) и сегодня начато соответствующее расследование", - приводит слова Трубы агентство УНИАН.
15 сентября 2018, 05:18РИА НовостиВ Киеве произошло нападение на судью, ведущего дело о событиях на Майдане
По словам Трубы, уголовное дело начато по заявлению бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова. При этом директор бюро заявил, что ему неизвестно, об исчезновении каких именно материалов уголовных дел идет речь - об убийствах участников Майдана или правоохранителей.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.