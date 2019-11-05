В Адыгее нашли тело убитой школьницы

КРАСНОДАР, 5 ноя — РИА Новости. Тело школьницы, убитой в Адыгее, предположительно, из-за ее телефона, найдено, сообщили РИА Новости в республиканском СУ СК.
Девушка пропала в конце мая: вышла из лицея № 34 в Майкопе, и больше ее никто не видел. Масштабные обыски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, результата не дали. Новая информация о судьбе пропавшей появилась только сегодня: региональный главк СК России объявил о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, а также о том, что тот начал давать признательные показания.
По данным уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, подозреваемый уже имеет судимость за убийство. Также детский омбудсмен во вторник сообщил агентству о том, мужчина встретил девушку у реки, а мотивом преступления, предположительно, стал мобильный телефон. По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.
"Да, найдено (тело школьницы. — Прим. ред.). Сегодня", — рассказали агентству в ведомстве во вторник вечером.
Ранее РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи, что меру пресечения подозреваемому изберут в среду в Майкопском городском суде.