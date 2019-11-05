В Адыгее нашли тело убитой школьницы

По данным уполномоченного по правам ребенка в Адыгее Александра Ивашина, подозреваемый уже имеет судимость за убийство. Также детский омбудсмен во вторник сообщил агентству о том, мужчина встретил девушку у реки, а мотивом преступления, предположительно, стал мобильный телефон. По его данным на вечер вторника, тело Шопиной еще не было найдено. Однако позднее в СУ СК по Адыгее сообщили о том, что тело девушки нашли.